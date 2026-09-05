İran Devrim Muhafızları: Hürmüz'de üç petrol tankeri ile ABD bağlantılı üç gemiyi hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Basra Körfezi'nde İran'a ait ticari gemilere düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiğini, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen üç petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı üç gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen üç petrol tankeri ile diğer bölgelerde çocuk katili ABD bağlantılı üç gemiyi hedef aldık" ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde bulunan gemilerin, ABD'nin "oyunlarına aldanarak" Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaması gerektiğini, aksi halde hedef alınacaklarını kaydetti.

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ABD ordusu İran'ın bölgede iki ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait üç tankeri yok ettiğini duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari de ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyarmıştı.​​​​​​​

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