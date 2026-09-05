İran basını: ABD, Hark Adası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı

İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminali Hark Adası yakınlarındaki patlama seslerinin ABD'nin İran'a ait bir petrol tankerine saldırısından kaynaklandığı bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre İran'a ait bir petrol tankeri, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğradı.

Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

İran'ın Fars Haber Ajansı, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

Haberde, seslerin kaynağının henüz belirlenemediği belirtilmişti.

İsrail gazetesindeki 'Amerikalılar borçlarına karşılık İran'la savaşa gitsin' önerisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinde yer alan ve "İran'a karşı muhtemel bir kara savaşında ihtiyaç duyulacak asker sayısını karşılamak için borçlu genç Amerikalıların önerilmesine" sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ABD'nin İran'a saldırılarını "İsrail'in savaşı" olarak nitelendiren Bekayi, Amerikan halkına hitaben "Neden oğullarınız ve kızlarınız, İsrail'in devamı ve yayılmasını istediği bir savaşta savaşmak ve ölmek karşılığında borç affına kavuşsun?" sorusunu yöneltti.

Bekayi, “Kimsenin sizi, hiç seçmediğiniz bir savaşta harcanacak kişiler ve üstelik masrafları üstlenecek kişiler haline getirmelerine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında 'kara savaşı' iddiası: '1,5 milyon askere ihtiyaç duyabilir'

The Jerusalem Post'ta yayımlanan makalede, ABD'nin İran'a karşı saldırılarında 6 ayı geride bıraktığı ancak istediği sonucu alamadığı için kara savaşına ihtiyaç duyulabileceği öne sürülmüştü.

Makalede, İran'ın kara işgali için ABD'nin 750 bin ila 1,5 milyon askere ihtiyaç duyabileceği, mevcut asker sayısının ise 452 bin olduğu iddia edilmişti.

İhtiyaç duyulan asker sayısına ulaşılması için de "borç affı programı" uygulanması ve borçlu Amerikalı gençlerin borçlarının silinmesi karşılığında askere alınması önerilmişti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.