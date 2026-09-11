Ensarullah Yemen'de Kızıldeniz kıyılarının tamamında kontrolü sağladı

Yemen’de başkent Sana dahil ülke nüfusunun en yoğun bölgelerini kontrol eden Ensarullah Hareketi, Suudi destekli güçlerin saldırılarına karşı başlattığı taarruzda ülkenin batı kıyılarının tamamında kontrolü ele geçirdi.

Batı basınında “İran destekli Husiler” diye nitelenen Ensarullah Hareketi liderliğindeki Yemen Silahlı Kuvvetleri, dün ülkenin batı kıyısı boyunca ilerleyerek Babülmendep Boğazı’na bakan kritik mevzilerin kontrolünü ele geçirmişti.

Ensarullah güçlerinin Kızıldeniz’deki bazı adaların kontrolünü de ele geçirdiği ve Babülmendep Boğazı’nın girişine doğru ilerlediği belirtiliyor.

Babülmendep'in ortasındaki Mayyun Adası da Ensarullah'ın kontrolüne geçti

Press TV’nin El Arabiya’nın yerel güçlere dayandırdığı haberinden aktardığına göre son olarak Mayyun Adası da Sana hükümetinin kontrolüne geçti.

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Kızıldeniz'in güney girişinde, Babülmendep Boğazı'nın hemen ortasında yer alan bir ada olan Mayyun Adası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’le işbirliği içinde askeri ve istihbarat tesisi kurduğu Yemen adalarından biri olarak biliniyor.

Tasnim’in haberine göre ise Ensarullah güçleri Babülmendep’in kilit önemdeki El- Ardi liman bölgesinin kontrolünü de ele geçirdi.

Bu hamle Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne ülkenin Babülmendep Boğazı’na bakan kıyı şeridinin kontrolünü ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki deniz trafiği üzerindeki nüfuzunu artırma olanağı veriyor.

Hürmüz'den sonra Babülmendep paniği petrol fiyatlarını artırdı

ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta Hürmüz Boğazı’nın kapanması enerji fiyatlarındaki artışa yol açarken, dünya ticaretinin ana geçiş rotalarından biri olan Babülmendep Boğazı’nın kapanması dünyanın hem enerji hem de üretim, gıda ve tüketim maddeleri krizine girmesi anlamına gelebilir.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısının tek haneli sayılara inmesi ve Babülmendep Boğazı’na bakan kıyılarda Ensarullah'ın elde ettiği mevzilerin ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmişti.

Yemenli gazeteci: Babülmendep'le ilgisi yok, Yemen'in tüm topraklarını kurtarmakla ilgisi var

Sana’daki hükümetin dışişleri bakanlığı ise “Denizdeki seyrüsefer güvenlidir, bunun batı kıyısında kontrol altına alınan çatışmalarla ilgisi yoktur” açıklamasını yaptı.

Ensarullah güçleri dün de Kızıldeniz’in kıyısındaki kritik liman kenti Muha’yı ele geçirmişti.

Yemenli gazeteci Hüseyin el-Buhayti El Cezire İngilizce kanalındaki yayında “Muha’nın Ensarullah için ne önemi var, neden Muha’ya ihtiyaçları var?” sorusuna verdiği yanıtta bunun Babülmendep ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Hüseyin el-Buhayti “Muha’ya ihtiyaçları var, çünkü orası Yemen’in bir parçası. Yemen’in tamamını kurtarmaya karar verdiler. Bunun Babülmendep’le ilgisi yok, Yemen’in tüm topraklarını kurtarmakla ilgisi var” dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin (Ensarullah) İsrail’in soykırımını durdurmak için Kızıldeniz ve Babülmendep’te gemileri hedef aldığını belirten gazeteci, Yemen'in Suudi Arabistan'a başlattığı deniz ablukasına ilişkin ise sadece Yemen'e saldırıların bir parçası olan gemilerin hedefte olduğunu, diğer gemilerinse geçişinin serbest olduğunu ifade etti.

Pakistan ve Türkiye'ye 'Mekke İttifakı' sorusu: 'ABD, İngiltere, İsrail'in Yemen'e saldırılarına ne ekleyebilirler?'

Hüseyin el-Buhayti Mekke İttifakı kapsamında Pakistan ve Türkiye’nin Suudilerin yanında Yemen’e karşı savaşa girme olasılığına dair de konuştu. Gazeteci ABD, İngiltere ve İsrail’in defalarca Yemen’i hedef aldıklarını ancak başarısız olduklarını vurguladı ve “Pakistan ve Türkiye buna ne ekleyebilir?” diye sordu.

Hacca'da Suudilere ait Vestel Karayel İHA'sı düşürüldü

Sana’daki hükümetten yapılan açıklamalarda ülkenin batı kıyısındaki çatışmaların sona erdiği ve Suudi destekli birliklerin bölgeden “püskürtüldüğü” belirtildi.

Ensarullah hareketinin askeri sözcüsü Yahya Seri ise ülkenin kuzeyindeki kıyı vilayeti Hacca’da Suudi Arabistan’a ait Türk yapımı bir insansız hava aracının füzeyle vurularak imha edildiğini duyurdu.

Düşürülen Vestel Karayel tipi bir gözetleme İHA’sına ait görüntüler de Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı.

Yemen's Armed Forces released footage capturing the wreckage of a Saudi‑operated Karayel armed reconnaissance drone that was downed over Hajjah Governorate earlier today.



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El Mesira televizyonu ayrıca ülkenin batı kıyısında Yemenli askerlerin ve direniş savaşçılarının Suudi destekli güçlerce tutuldukları hapishanelerden kurtarıldıklarını gösteren görüntüler yayınladı.

BREAKING NEWS



Yemeni Armed Forces ( Sanaa Forces) have succeeded in liberating all our prisoners who were held in the prisons of Saudi UAE backed forces under the command of Tariq Saleh in Mocha city on the West Coast of Yemen red sea

نجحت القوات المسلحة اليمنية في تحرير جميع… pic.twitter.com/jF1Wka0HQJ — Hussain Albukhaiti حسين البخيتي (@HussainBukhaiti) September 10, 2026

Suudi Arabistan'ın Hürmüz'e alternatif petrol ihracat hattı vurulmuş olabilir

Öte yandan Suudi Arabistan'ın kritik Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın da Ensarullah güçlerince vurulmuş olabileceği belirtiliyor.

Uydu verilerine göre boru hattı güzergahı boyunca yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda bir siyah duman bulutu görülüyor. Yangının saatlerdir devam ettiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan tek ve en kritik alternatif güzergahı olan bu hatla Suudi petrolü Kızıldeniz'e taşınıyor.

'ABD Yemen'e hava saldırıları başlatsın' talebine Trump'tan ret

Beyaz Saray’a yakın çizgide yayın yapan Axios haber sitesine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün ABD Başkanı Donald Trump’ı iki kez arayarak Yemen’e karşı saldırı başlatması konusunda ısrar etti.

Habere göre Trump bu talebi reddederken ABD’li yetkililer de yönetimin şu anda Yemen’e doğrudan müdahale etme gibi bir planı olmadığını söyledi.

CNN ise ABD’nin Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırılarına destek için 100 askeri danışman gönderdiğini bildirdi.

İran'dan diyalog çağrısı

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklama yaparak Yemen halkının meşru haklarına ve onuruna saygı gösterilmeden Batı Asya ve Kızıldeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını ifade etti.

Yemen’deki mevcut gelişmelerin on yılı aşkın süredir devam eden olaylar bağlamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada diyaloğun derhal yeniden başlatılması için Tahran’ın "her türlü arabuluculuğu" sunmaya hazır olduğu eklendi.

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