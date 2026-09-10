ABD bastırıyor, Pakistan istekli: AKP iktidarı Türkiye'yi Yemen’de savaşa sürüklüyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7 Ağustos’ta Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, ülkemizi Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı savaşına taraf olmanın eşiğine getirdi.

Pakistan, Suudilerin cephesinde savaşa katılmaya istekli olduğunu açıkça ilan etti. Ancak Ankara’dan henüz dünkü temkinli açıklamanın dışında bir sinyal gelmedi. Bu, başkentte kriz durumunun sürdüğüne işaret ediyor.

Mekke İttifakı’nın maddeleri henüz ortada olmasa da açıklanan bildirgeye göre, NATO’nun 5. maddesine benzer şekilde ittifak üyeleri taraflardan birine yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış sayacak.

Yemen’de başkent Sana başta olmak üzere ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80’inin yaşadığı bölgeleri kontrol altında tutan Ensarullah Hareketi’ne karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki saldırılar geçtiğimiz aylarda yeniden başladı.

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Pakistan'dan açık tehdit: Mekke İttifakı devreye girer

Ensarullah Hareketi saldırılara Suudi kentlerini hedef alarak yanıt verirken, Riyad’ın Mekke İttifakı gereği Ankara ve İslamabad’dan Yemen’e karşı hava saldırılarına destek vermesini talep ettiği öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından Pakistan’dan Mekke İttifakı’nın devreye sokabileceği sinyali geldi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Yemen’deki durumun Suudi topraklarına sıçraması halinde Mekke İttifakı’nın “kesinlikle” devreye gireceğini söyledi.

Geo News’e konuşan Asif "Suudi Arabistan’a yönelik kışkırtmasız bir saldırı ya da Yemen’deki durumun Suudi topraklarına taşması halinde Mekke İttifakı kesinlikle devreye girecektir. Bu antlaşmanın şartlarına bağlıyız ve gerekirse gereğini yapacağız” diyerek açıkça Ensarullah’ı tehdit etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif

Reuters’a göre Pakistan İran’a da bir diplomat gönderdi ve Tahran’dan “Husileri durdurmasını” istedi. İran ise Ensarullah Hareketi’nin kendilerinden bağımsız bir hareket olduğu yanıtını verdi.

AKP iktidarı henüz sessiz

AKP hükümetinden ise henüz Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaşına askeri bir destek açıklaması gelmedi.

Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada “Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz” demekle yetinmiş ve saldırıların “diplomatik çabalara” zarar verdiği öne sürerken Mekke İttifakı’na bir atıfta bulunmamıştı.

Pakistanlı yetkililerin Yemen savaşında Mekke İttifakı’nı devreye almak için İstanbul ve Ankara’da bir mekik diplomasisi başlattıkları belirtilirken, Ankara’daki sıkışmışlık dikkat çekiyor.

ABD'li senatörden açık çağrı: 'Husileri yok edin'

Dün ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Beştepe’de Erdoğan ile görüşmesine eşlik eden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa’nın ziyareti CAATSA yaptırımları ve F-35’lerle ilişkilendirildi. Ancak bu isim aynı zamanda Yemen’de Ensarullah’a karşı ABD Kongresi’ne sunulan yasa tasarılarına öncülük etmesiyle biliniyor.

ABD’nin ülkemizi savaşa çekme çabasında en açık konuşan ise Cumhuriyetçi senatör Joe Wilson oldu.

ABD Kongre üyesi Joe Wilson açıkça Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı “Husileri yok etmeye” çağırdı. Wilson X hesabından şöyle yazdı:

Mekke Savunma İttifakı, birine yönelik saldırının herkese yönelik saldırı olduğu söylüyor — şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Husileri yok etme vakti. Özgür Yemen.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’daki ilk toplantıda açıkça bu ittifakın NATO’nun “tamamlayıcısı” olacağını söylemişti.

Şimdi ABD, Türkiye’yi Yemen’de “Husileri yok etmek için” göreve çağırıyor.

Filistin'in dostu Ensarullah hedefte, İsrailli maslahatgüzar Ankara'da

NATO’nun ve ABD’nin en yakın müttefiki İsrail ise dün Ankara’da yeni maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na göndererek “güven mektubu” verdi.

2023 Kasımı’nda Kızıldeniz ve Babülmendep’i İsrail’e giden tüm gemilere kapatan Ensarullah Hareketi’nin Gazze’deki soykırıma karşı Filistinlilere İsrail topraklarını hedef alarak en somut desteği verdiği biliniyor.

Yemen'de Ensarullah güçlerinin Suudi destekli güçlerin saldırılarına karşı ilerleyişi sürüyor.

Yıllardır kendisini “Filistinlilerin hamisi” gibi göstermeye çalışan AKP iktidarı şimdi İsrail ve ABD çıkarları doğrultusunda ülkemizi kanlı bir savaşa sokmanın eşiğinde.

Böylesi bir çatışmanın Yeni-Osmanlıcı hayallerle Somali’deki askeri ve ekonomik varlığını genişleten Ankara için ciddi bir risk oluşturacağı da açık.

Öte yandan Yemen’e karşı savaşın tarafı haline gelmek Pakistan ve Türkiye hükümetlerine yönelik "Müslüman arabulucu” algısını da tamamen çökertebilir.

Yemen’deki Suudi güçlerinin cephede uğradığı başarısızlık devam ederken, yoğun hava saldırılarına karşın Ensarullah’ın ilerleyişi ise sürüyor.

Dün gece Babülmendep Boğazı’nın hemen kuzeyinde yer alan Muha kenti dahil kıyı şeridini ele geçiren Ensarullah’ın Hürmüz Boğazı’ndan sonra bölgenin alternatif enerji geçiş rotası olan Kızıldeniz’i ve boğazı kolaylıkla kapatma yeteneği de bu ilerleyişle birlikte artmış görünüyor.

Yüz yıl sonra bu kez emperyalistler için Yemen savaşı mı?

Türkiye'de emekçi halk Yemen'i Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa gidip de dönmeyenlere yakılan türkülerden bilir: "Yemen'e gideni gelir mi sandın?", "Yemen Yemen şanlı Yemen, toprakları kanlı Yemen."

Osmanlı Harbiyesi'nde Milli Mücadele'nin öncüleri Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen çöllerinde İngiltere başta olmak üzere emperyalistlerin kışkırttığı Vahabi aşiretlere karşı savaşmıştı. Şimdi AKP iktidarı bu kez emperyalistlerin istekleri doğrultusunda ve o dönemin Vahabileri bugünün Suudilerinin yanında Yemen halkına karşı ülkemizi savaşın eşiğine getirmiş durumda.

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