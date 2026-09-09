'Mekke İttifakı'nın sıradışı caydırıcılığı: 'Aynı NATO gibi olacak' diyen Ankara, savaşı 'şiddetle kınadı'

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu’nun Yemen’de Ensarullah Hareketi’ne (Husiler) yönelik saldırıları sürerken, Ensarullah Suudi Arabistan kentlerindeki hedeflere misillemelerde bulundu.

AKP iktidarından Yemen’e karşı Suudi Arabistan’a destek veren ve Yemen'i "en güçlü şekilde kınayan" bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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Açıklamada “Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz. Söz konusu saldırılar, aynı zamanda Yemen’deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da zarar vermektedir. Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na (Mekke İttifakı) imza atılmıştı.

NATO'nun 5. maddesine öykünülerek kurulan "Mekke İttifakı”nın "bir üyeye yapılan saldırı diğerlerine de yapılmış sayılır" maddesinin Ensarullah'ın Suudi Arabistan kentlerini vurmasıyla devreye girip girmeyeceği sorusu gündeme gelmişti.

İttifakın bu maddesinin işletilerek Suudi Arabistan'ı hedef alan füzelerin Türkiye'ye de atılmış sayması ülkemizi AKP'nin Yeni-Osmanlıcı hedefleri doğrultusunda kanlı bir çatışmaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya getiriyor.

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