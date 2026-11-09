TMSF'den 'gönüllü iade' açıklaması: 31,6 milyar lira toplandı ama failler hala gizleniyor

Milyarlarca liralık fon skandalında, piyasayı manipüle ederek haksız kazanç sağlayanların parayı geri ödeyerek yargıdan kaçmasına olanak tanıyan "gönüllü iade" uygulaması Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından savunuldu.

Sürecin "kişilere göre değil, fahiş kazanca göre" yürütüldüğünü iddia eden TMSF, bugüne kadar 31,6 milyar lira tahsil edildiğini duyurdu. Ancak iktidar ve sermaye bağlantılı çok sayıda ismin gizlenmesi ve henüz ifadeye dahi çağrılmaması, iade uygulamasının siyasi failler için bir dokunulmazlık zırhına dönüştüğünü gösteriyor.

'Kişilere değil, fahiş kazanca bakıyoruz' savunması

Türkiye'nin gündemine oturan ve iktidara yakın isimlerin adının karıştığı fon vurgunu soruşturmasında, TMSF eleştirilerin merkezindeki "gönüllü iade" mekanizmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kurum, milyarlarca liralık piyasa dolandırıcılığına karışan isimlerin deşifre edilmemesini ve doğrudan yargı önüne çıkarılmamasını, sürecin "şeffaf kriterlerle" yürütüldüğü iddiasıyla meşrulaştırmaya çalıştı.

İade davetlerinin kişilerin kimliğine değil, şüpheli işlemlerden elde edilen kazanç miktarına göre yapıldığını öne süren TMSF, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili süreç, baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütülmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatılmış ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

Sürecin yalnızca fonlarla sınırlı tutulmadığı, fonlardaki paranın yönlendirildiği hisselerin de mercek altına alındığı öne sürüldü. Açıklamada, "Bu hisselerde de öncelikli olarak şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzeri (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç elde eden herkes hakkında, fonda yatırımı olsun ya da olmasın, inceleme başlatılmış ve gönüllü iade daveti yapılmaktadır" denilerek fon parasının aktığı her noktanın kapsama alındığını savunuldu.

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31,6 milyar TL tahsil edildi

TMSF tahsilatın suçsuzluk anlamına gelmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir. Manipülasyon veya başka bir suç tespit edilen dosyalarda yargı süreci ayrıca ve bağımsız olarak işlemektedir."

Kurum, yüksek kazanç eşiklerinin adım adım düşürüleceğini belirterek bu adımların sonucunda şimdiye kadar 31,6 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı.

Siyasi figürler ve asıl failler gizleniyor

TMSF ve Adalet Bakanlığının arka arkaya yaptığı "İadeler hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" açıklamaları, soruşturmanın sahadaki gerçekliğiyle uyuşmuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" diyerek iddiaların hukuken değerlendirileceğini savunmuştu. Fakat soruşturmanın başından bu yana kamuoyundan ısrarla gizlenen bir "ayrıcalıklılar listesi" bulunuyor.

Fon vurgunundan fayda sağlayan siyaset ve sermaye bağlantılı çok sayıda ismin henüz ifadesine dahi başvurulmadı. 31,6 milyar liranın tam olarak kimlerden tahsil edildiği açıklanmazken, suçun asıl faillerinin yargı süreçlerinden izole edilerek yalnızca parayı iade etme koşuluyla koruma altına alınması, iktidarın sermaye suçlarına yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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