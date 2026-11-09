Fon soruşturmasında gelişme: BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Müdürü Yönaç tutuklandı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 09.11.2026 , 11:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.
Gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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