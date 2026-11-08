Fon soruşturmasında BDDK Daire Başkanı da tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Soysal'ın tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 118'e yükseldi.

SPK ve BDDK yöneticileri de tutuklandı

Soruşturmada son günlerde eski ve mevcut kamu yöneticilerine yönelik adli işlemler dikkat çekti.

6 Kasım'ı 7 Kasım'a bağlayan gece eski SPK Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı tutuklandı.

5 Kasım'da ise eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanmıştı.

131 fonun tasfiyesiyle gündeme gelmişti

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi şirkete bağlı 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermesinin ardından gündeme gelmişti.

Yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen süreçte fonların bazı hisse senetlerinde yoğunlaşması, piyasa işlemleri ve yatırımcıların para çekme taleplerinde yaşanan sorunlar incelemeye alınmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını bildirmişti.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma ve fonların tasfiye süreci devam ediyor.

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