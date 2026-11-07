Yolu açandan kasayı tutana: Fon vurgununda her kapı iktidara çıkıyor

Fon vurgunu soruşturmasında bugün dört kişi daha tutuklandı.

İsimler şöyle:

Eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca

Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan

BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş

Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı

Usca, Urkan ve Taş "rüşvet" suçlamasıyla, Sincanlı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Aynı dosyada gözaltına alınan eski SPK Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanı Kürşat Sait Babuçcu adli kontrolle, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gün bununla bitmedi. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı. Daha önce serbest bırakılan Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da yeniden gözaltına alındı.

Bu isimler yan yana konulduğunda başka bir tablo çıkıyor. Vurgunun merkezinde yer alan şirketin borsaya açılmasına izin veren kuruldan hisselerdeki oyunları izlemesi gereken daireye, bankaları denetleyen kurumdan borsanın ve takasın başındaki isimlere kadar, vurgunun geçtiği her kapıda iktidarın oraya oturttuğu biri olduğu anlaşılıyor.

Vurgunun kapısı rüşvetle açılmış

Hikayenin başı 2022'ye gidiyor. Yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Tera Yatırım borsaya açılmak istediğinde dönemin SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal ile kurul üyesi Ali Akay karşı çıktı. Selvi'nin yazdığına göre iki isim, Tera'nın "yapısının zayıf olduğu ve borsaya açılmaya müsait olmadığı" görüşündeydi ve ilgili karara imza atmadı.

Sonrası hızlı gelişti. Ünal ve Akay 30 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Ünal'ın yerine Enver Usca, Akay'ın yerine Bülent Murat Haholu getirildi. SPK, Tera'nın halka arz başvurusunu 9 Aralık 2022 tarihli bülteniyle onayladı ve şirketin hisseleri birkaç gün sonra borsada işlem görmeye başladı. İtiraz edenler gittikten sadece iki ay sonra kapı açıldı.

Usca ile Haholu'nun görev süresi 31 Ekim 2026'da doldu. Yani fon krizi Eylül ortasında patladıktan sonra da ikisi kuruldaki koltuklarında oturmaya devam etti. Haklarındaki gözaltı kararı, görevlerinin bitmesinden yalnızca üç gün sonra geldi. Tera'ya kapıyı açan kurulun başındaki isim, şimdi rüşvet suçlamasıyla tutuklu.

Altı ay öncesine kadar görevdelerdi

Adli kontrolle bırakılan ve tutuklanan iki eski daire başkanının görev yerleri de tesadüf değil. Kürşat Sait Babuçcu, halka arzları ve şirketlerin kamuoyunu doğru bilgilendirip bilgilendirmediğini denetlemekten sorumlu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin başındaydı. Ercan Urkan ise borsadaki manipülasyonları ve piyasayı bozan işlemleri incelemekle görevli Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi'ni yönetiyordu.

Kısacası biri hangi şirketin halka açılacağına bakan birimde, öbürü hisselerde olağan dışı bir hareket olup olmadığını izleyen birimde görevliydi. Fonların şişirdiği hisseler, bu iki dairenin gözü önünde kısa sürede onlarca kat değer kazandı.

Babuçcu ile Urkan, Haziran ayında SPK'daki başkan değişikliğinden sonra görevden alındı. Ama bu isimler hakkında adli işlem yapılması için vurgunun patlaması ve aylar geçmesi gerekti.

Vurguna dahil olmayan kurum yok

SPK tek başına değil. Bugün gözaltına alınan Muhammet Erişen, BDDK'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun yardımcısı. Kavcıoğlu, AKP'nin eski Bayburt milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı. Dün tutuklanan Mustafa Alper Taş da hâlâ BDDK'da daire başkanı olarak görev yapıyordu.

Yeniden gözaltına alınan Yunus Arıncı'nın geçmişi daha da çarpıcı. Arıncı 2009-2015 arasında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, 2015-2024 arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanıydı. Devletin en tepedeki denetçisi olan isim oradan Takasbank'ın başına geçti. Önce yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı, ardından istifa etti, bugün ise yeniden gözaltında.

Hatırlatalım Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Ertan Aydın da cezaevinde.

Halka arz, piyasa gözetimi, bankacılık denetimi, borsa, takas ve bakanlık... Bu halkaların her birine bu isimleri yerleştiren, iktidarın kendisiydi.

Şimşek topu eski SPK yönetimine attı: 'Yazdık, gereği yerine getirilmedi'

Tablonun bir parçasını bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendi ağzıyla anlattı.

Şimşek'e göre 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde serbest fonlara yönelik kararlar alındı, bakanlık bunların uygulanması için SPK'ya önce 9 Aralık'ta, sonra 11 Şubat 2026'da yazı yazdı. Şimşek şöyle devam etti:

"Bizim Finansal Piyasalar Genel Müdürlüğü bu yazıyı yazmış, 'Hemen ivedilikle uygulayın.' denilmiş. Daha sonra bunun gereği yerine getirilmemiş."

Şimşek'in anlattığı takvime göre SPK, bu yazılara "çalışma grubu oluşturuyoruz" cevabını verdi ve süreci aylarca bekletti. Nihai fon rehberi ancak 28 Ağustos 2026'da yayımlandı. Bu, fon balonuna iğneyi batıran hamleydi.

Gazeteci İsmail Saymaz, daha önce bu yazıya eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün direndiğini, Şimşek'in de Gönül'ün görev süresinin uzatılmasını engellediğini yazmıştı. Şimşek'in komisyondaki sözleri Saymaz'ı doğrulamış oldu.

Tüm bunlar konuşulurken ikinci defa ifadesi alınan Gönül ise yine serbest bırakıldı, hayatına kaldığı yerden devam etti.

Sorumluluk kabul etmeyen Şimşek, topu ısrarla Gönül'e atıyor. Ama unutmayalım, Şimşek'in yardımcısının damadı da vurgunda önemli rol oynayan Özata'nın başındaydı.

Kaya çifti buzdağının görünen yüzü

Vurgunun iktidarla iç içe geçtiğini en açık gösteren örnek Özata Denizcilik.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan 2026'da Özata hissesinden 255 lira seviyesinden yaklaşık 250 bin lot aldı. Hisse birkaç ay içinde 5 bin lirayı aştı. Sadece bu hisseden eşiyle birlikte 2,2 milyar lira elde etti.

Ama asıl soru hâlâ cevapsız. İktisatçı Mustafa Sönmez, Özata'nın fiyat grafiğini paylaşarak şunu sordu:

"Fatma'nın 2, birilerinin 9 milyar TL götürdüğü Özata hisse seyri. Fatma 2 milyar TL alıyor da 9 milyar TL'yi kim aldı?"

Yani bir AKP yöneticisinin zirveden satıp çıktığı hissede, ondan çok daha büyük parayı kimlerin aldığı bugüne kadar açıklanmadı.

Hepsi aynı anda mı gözünü kapattı?

Bugüne kadar tutuklananların listesine bakınca bir şey netleşiyor. Fon vurgunu, devletin dışında kurulmuş bir çetenin işi değil.

Tera'nın borsaya girişine itiraz edenleri görevden alan, bir Cumhurbaşkanı kararıydı. Yerlerine gelenlerden biri bugün rüşvetten tutuklu.

Halka arzlara bakan daire, hisse oyunlarını izleyen daire, borsanın ve takasın başındakiler, bakanlığın yazılarını aylarca uygulamayan SPK başkanı ve vurgunun merkezindeki şirketin yönetimindeki bakan yardımcısı damadı... Hepsi aynı iktidarın kadrosu.

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