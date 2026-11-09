Aylık geliri 500 bin lira olan 'ev hanımı': Sayan Kaya'dan fon vurguncusu için 'Bana siyasiler önerdi' itirafı

Fon vurgununda "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hâkimlik ifadesi ortaya çıktı. Kaya'nın ifadesi, iktidar kadrolarının sermaye ile kurduğu ilişkiyi ve yaşam tarzını yansıtırken, skandalın merkezindeki isme dair sözleri dikkat çekti.

​Mahkemedeki kimlik tespiti sırasında evli ve iki çocuk sahibi olduğunu belirten Kaya'nın, mesleğini "ev hanımı" olarak beyan etmesine rağmen aylık gelirini "500 bin TL" olarak açıklaması tutanaklara yansıdı.

​Fon vurguncusunu 'yardımcı' olarak siyasiler önermiş

Kaya'nın savunmasındaki en dikkat çekici bölüm, Tera Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'e dair sözleri oldu. Kaya, Özel'in kendisine bizzat "siyasiler tarafından" yardımcı olarak tavsiye edildiğini açıkladı ancak bu siyasilerin isimlerini vermedi.

​Atılı suçlamaları reddeden ve Tera yönetimiyle yoğun görüşmeleri olduğu iddiasını yalanlayan Kaya, Erdin Özel'le olan bağına dair şu ifadeleri kullandı:

​"Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle böyle bir görüşmem yoktur. Emre Tezmen ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır."

​İlişkisinin sadece siyasi olduğunu savunan Kaya, "Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır" dedi.

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​'Çevremdeki siyasetçilerden duydum, yatırdım'

Borsadan anladığını ancak siyasi kimliği nedeniyle uzak durduğunu öne süren Kaya, eşiyle birlikte sahip oldukları birikimi değerlendirmek istediklerini belirtti. Kaya'nın borsaya girme gerekçesi olarak "çevresindeki siyasetçileri" işaret etmesi, AKP içindeki yatırım eğilimlerinin siyasi ilişkiler ağı üzerinden ilerlediğini gösterdi:

​"Ben, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım. Ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık."

Tasfiye kararından sonraki iadeyi savunma yaptı

Soruşturma evraklarında yer alan, hisselerini 16 Eylül 2026'da elden çıkardığı yönündeki tespiti reddeden Kaya, "Savcılık sevk yazısında, benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026'da sattığımı belirtmiştir. Ancak bu husus doğru değildir. Hisselerimin yarısından fazlasını Ağustos ayında satmış bulunmaktaydım" diye konuştu.

​17 Eylül'de tasfiye kararının çıkmasının ardından "haksız kazanç" meblağını devlete iade etmesini savunmasında öne çıkaran Kaya, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

​"17 Eylül'de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel'in HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

​Kaya'nın HTS kayıtlarının incelenmesi talebi ve itiraf ettiği "Erdin Özel'i öneren siyasilerin" kimler olduğu sorusu, fon soruşturmasının siyasi boyutuna dair yeni soruları beraberinde getirdi.

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