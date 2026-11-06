İçişleri Bakanı'ndan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama: 'Sonuna kadar gideceğiz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına da değindi.

Çiftçi, Kaya hakkında, "Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerinden biriydi" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın sonuna kadar götürüleceğini söyleyen Çiftçi, "Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kâr kalmayacağını söyleyebilirim" dedi.

'433 şüpheliden 112'si tutuklandı'

Soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Çiftçi, şu ana kadar 433 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 112'sinin tutuklandığını açıkladı. Çiftçi, 186 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 38 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Çiftçi ayrıca 359 gerçek kişi ile 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında mağduriyetlerin giderilmesi için bütçeden harcama yapılmayacağını ifade eden Çiftçi, haksız kazanç elde eden kişilerden tahsilat yapılacağını kaydetti.

'Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor'

Cumhurbaşkanı'nın soruşturmayı yakından takip ettiğini söyleyen Çiftçi, bu konuda Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu, Devlet Denetleme Kurulu'na da görev verildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı'nın da konuyla ilgili soruşturmalar yürüttüğünü ifade etti.

Çiftçi, "Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kâr kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır. Sorumlular önünde sonunda hesabını verecek" diye konuştu.