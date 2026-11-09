AKP'de 'fon' paniği büyüyor: Şamil Tayyar'ın işaret ettiği 'iki kritik isim' kim?

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon vurgunu kapsamında tutuklanması, AKP içindeki tartışmaları daha da şiddetlendirdi.

Operasyonun nerelere uzanacağı iktidar kulislerinde endişe yaratırken, AKP'li eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan "kozmik odaya girildiğini" iddia ettiği bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından "Fon operasyonu üzerine" başlığıyla bir açıklama yayımlayan Tayyar, eski bakan Kaya'nın tutuklanmasını "önemli bir eşik" olarak tanımlarken, skandalın faturasının kamuoyunun yakından tanıdığı iki isme daha kesilebileceğinin sinyalini verdi.

'Kozmik odaya girildi, 112 kişi tutuklu'

Soruşturmaya dair güncel verileri paylaşan ve üst düzey bürokratların sorgulanmaya başlandığına dikkat çeken Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler sürekli değişiyor, an itibarıyla 433 şüpheliden 112’si tutuklu, 470 kişi ve şirkete malvarlığı tedbiri kondu, gönüllü iade miktarı 30 milyar lirayı buldu. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutukluluğu önemli bir eşikti, aşıldı. Sonrasında BDDK, SPK ve Takasbank’ın üst düzey yöneticilerinin sorgusuna başlanması, operasyonun aşamalı olarak derinleştirildiğini, kozmik odaya girildiğini gösteriyor."

İki isme işaret etti: Kavcıoğlu ve Arıcan mı?

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise operasyona yeni eklenecek isimlerle ilgili ifadeleri oldu.

"Anladığım kadarıyla burada kalmayacak, kamuoyunun çok tartıştığı 'iki kritik isim' de başkaları da operasyona eklenecek gibi. Kanaatim, eş zamanlı görevden almalar da olur."

Tayyar'ın sözünü ettiği bu "iki kritik ismin", fon skandalındaki denetimsizliğin baş aktörleri olarak gösterilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan olabileceği belirtiliyor.

BDDK Başkanı Kavcıoğlu, milyarlarca liralık usulsüz fonların büyütülmesine ve finansal sistemin bir avuç "şanslı" isim tarafından hortumlanmasına göz yummakla suçlanıyor. Berat Albayrak'ın tez danışmanı olarak da bilinen ve Borsa İstanbul'un başındaki isim olan Erişah Arıcan ise borsadaki manipülatif iddialara sessiz kalmakla ve şaibeli sermaye transferlerinin önünü açan denetimsizlik ortamına zemin hazırlamakla eleştiriliyor. Söz konusu ikilinin, borsa ve fonlar üzerinden yürütülen soygunda kurumsal denetim mekanizmalarını işlemez hale getirdikleri uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

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'Operasyonu hızlandırın'

Sürecin Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldüğü algısını yaratmaya çalışan Tayyar, "Cumhurbaşkanımız, fonda haksız kazanç sağlamış ve görevini yapmamış kim varsa hepsinin tasfiyesine hazırlanıyor" iddiasında bulundu.

Ancak Tayyar'ın açıklamasının sonunda yer alan sözler, iktidar cephesindeki asıl telaşı da gözler önüne serdi. Vurgunun boyutlarının her geçen gün iktidarın daha derinlerine inmesinden duyulan rahatsızlıkla soruşturmanın "bir an evvel tamamlanmasını" isteyen AKP'li eski vekil, şu ifadeleri kullandı:

"Tam bu aşamada bir önerim var: Fon operasyonun zamana yayılması, spekülasyonları arttırdığı gibi iktidarın tedavi sürecine geçişini de zorlaştırıyor. Kim alınacaksa, kim sorgulanacaksa bir an evvel tamamlanmalı, soruşturmanın çerçevesi belirlenmeli ve yargı süreci hızlandırılmalıdır. İktidar ise yaraları sarmalı, sistemin açıklarını gidermeli ve yeniden güven inşa etmelidir. Emeklilik, asgari ücret, istihdam gibi temel sorunlara odaklanma imkanı olmalıdır. Ve Türkiye, hızlı şekilde fon sarmalından güçlenerek çıkmalıdır."

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