Fatma Betül Saya Kaya'nın ardından… 'Erişah Arıcan da gözaltına alınabilir' iddiası

Gazeteci Fatih Altaylı fon vurgunu soruşturmasına dair “Kara kutulara ulaşılıyor” başlıklı yazısında iktidar çevrelerinden Erişah Arıcan’ın da gözaltına alınabileceğine yönelik haberlerin geldiğini belirtti.

Soruşturmanın eski AKP Genel Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasından “daha kritik ve önemli bir aşamaya doğru ilerlediğini” savunan Altaylı “İktidara yakın çevrelerden bir sonraki hamlede Borsa İstanbul’un ilk kadın yönetim kurulu başkanı olarak bilinen, Türkiye Varlık Fonu başkan yardımcılığı da yapan Erişah Arıcan’ın da gözaltına alınabileceği haberleri geliyor” diye yazdı.

Altaylı’nın yazısından ilgilli bölüm şöyle:

"Fon yolsuzluğunun patladığı günün ertesi, ‘Bir felaketin gelmekte olduğunun ilk sinyali, bir bakan yardımcısının mevcut pozisyonundan pasif bir göreve atanması ile hissedilmişti. Bu değişiklik iki yerden sinyal veriyordu. Bakan yardımcısının Bebek Otel soruşturmasının içine dahil edilen Enver Çevik ile ilişkisi ve bakan yardımcısının eşinin Bulls Yatırım yönetiminde olduğu biliniyordu. Bakan yardımcısının aniden görevden alınması bir işaretti aslında.’ diye yazdım.

O gün bugündür, o gün ne zaman gelecek diye bekliyordum.

Geldi.

Sadede geldik.

Bakan yardımcılığından alınması ile fon yolsuzluğu operasyonunun işaret fişeği atılan eski Bakan yardımcısı, daha sonra atandığı BTK kurul üyeliğinden alındı; Bulls Yatırım ile Lydia Holding ortağı eşinin de mal varlığına tedbir konulması istendi, adına kayıtlı taşınmaz, hava ve kara taşıtlarının da araştırılması talep edildi. Yine bu köşede isimleri ya da inisyalleri daha önce zikredilen K. Akkaya, N. Çevik gibi isimler ve BDDK Başkan Yardımcısı M. Erişen, Takasbank Genel Müdürü Y. Arıncı gibi isimler de gözaltına alındılar.

Bu isimler çok ama çok önemli. Soruşturma Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasından daha kritik ve daha önemli bir aşamaya doğru ilerliyor.

Deyim yerindeyse, bu borsa ve fon yolsuzluğunun ‘kara kutusu' olarak nitelendirilebilecek kadar kilit önemdeler. Bu nedenle, bugün itibarıyla soruşturmanın başka bir aşamaya geçtiğini söylemek mümkün.

İktidara yakın çevrelerden bir sonraki hamlede Borsa İstanbul’un ilk kadın yönetim kurulu başkanı olarak bilinen, Türkiye Varlık Fonu başkan yardımcılığı da yapan Erişah Arıcan’ın da gözaltına alınabileceği haberleri geliyor. Bunlar bilgi mi, temenni mi bilemiyorum ama açıkçası bunun çok kolay olmadığını görüyorum.

Buna rağmen, soruşturma her aşamada daha önemli ve kilit isimlere uzanıyor. Bu da soruşturmayı yürüten savcılara güveni artırıyor.

En az bu kadar ilginç olan bir olay ise, gazeteciler, belediye başkanları, belediye bürokratları patır patır gözaltına alınır, patır patır tutuklanırken Adalet Bakanlığı ile ilgili tek satır eleştiri yapmayan, dokunulmazlık zırhına sığınmış sözde muhalif bir kişinin, Adalet Bakanlığı’nı şimdi, tam da bu soruşturma sırasında hedef almaya başlamış olması. Hem de bu soruşturmadan rahatsız olan kimi AK Partililerin ağzıyla."

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