Fon soruşturması yine Bulls Yatırım'a uzandı: Neslihan Mumcu için tedbir talep edildi

Fon vurgunu soruşturmasında Bulls Yatırım Holding ortaklarından Neslihan Mumcu hakkında yeni bir tedbir talebi talep edildi.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mumcu'nun hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını ve mal varlığı üzerindeki işlemlerin denetim altına alınmasını istedi.

Talebe göre Mumcu'nun mal varlığının azalmasına yol açabilecek işlemlerin de kontrol edilmesi isteniyor. Başsavcılığın, Neslihan Mumcu adına kayıtlı taşınmazların yanı sıra gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının da araştırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Mumcu hakkında gözaltı ya da tutuklama kararı yer almıyor.

Şirketin diğer patronlarına da tedbir uygulanmıştı

Neslihan Mumcu, fon soruşturmasında adı geçen şirketlerden Bulls Yatırım Holding'in ortak ve yöneticilerinden biri, Lydia Holding'in de ortakları arasında.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül'de, aralarında Bulls Portföy'ün 15 fonunun da bulunduğu fonların tasfiyesine karar vermişti. Kurul ayrıca 21 Ekim'den geçerli olmak üzere Bulls Yatırım Menkul Değerler'in sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Soruşturmada daha önce Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir getirilmişti. Bu tedbirler 9 Ekim'de kaldırılmış, 30 Ekim'de ise iki isim hakkında yeniden tedbir kararı alınmıştı.

Bulls Yatırım'ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada şirketin soruşturmaya son anda dahil edildiğini savunmuştu. Taşlıoğlu, ortakları arasında Batuhan Mumcu'nun eşinin de bulunduğunu hatırlatarak “Burada bir siyasi neden olmuş olabilir” demiş, SPK'yı defalarca uyardıklarını da öne sürmüştü.

Görevden alındığı iddia edildi, Resmi Gazete'de karar yok

Türkiye Gazetesi, Neslihan Mumcu hakkındaki kararın hemen ardından eşi ve BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu'nun da görevden alındığını iddia etti.

Ancak Mumcu'nun görevden alındığına dair Resmi Gazete'de henüz bir karar bulunmuyor.

Batuhan Mumcu, 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden alınmış, aynı kararla BTK Kurul Üyeliğine atanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda daha önce beş yıl Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Mumcu, ardından üç yıl boyunca bakan yardımcılığı yapmıştı.

Mumcu çiftinin adı fon soruşturmasından önce de gündemdeydi. Batuhan ve Neslihan Mumcu, mahkeme kararıyla haklarındaki 177 içeriğe erişimi engellemişti. Karara “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe gösterilmişti.

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