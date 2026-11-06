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Satır Arası | Fon vurgunu dosyası nereye gidiyor: AKP içindeki örgütü arıyor

Fon vurgununda gelinen son durum ne, Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutukluluğu ne anlama geliyor? Ayrıntılar Satır Arası’nda.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 06.11.2026 , 21:57 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 , 22:11

soL TV’nin "Satır Arası" programında fon vurgununun AKP içerisindeki fay hatlarına uzanan etkileri konuşuldu.  

Satır arasında kalanların, konuşulmayanların üzerine gidildiği programda Gökhan Kazbek’in konukları Prof. Dr. Cangül Örnek, soL TV Yayın Kurulu Üyesi Orhan Gökdemir ve soL Haber editörü, soL editörü, gazeteci Emre Alım oldu

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