AKP Milletvekili Cevheri'den 'tuzak' iddiası: 'Fon meselesi FETÖ, İsrail ve İngiltere projesidir'

Milyarlarca liralık fon vurgununda eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından iktidar cephesinde yaşanan panik, yerini tanıdık savunma reflekslerine bıraktı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, partisinden isimlerin karıştığı skandalı "AKP'ye kurulmuş bir tuzak" olarak nitelendirerek, vurgunun arkasında İsrail, İngiltere ve "FETÖ"nün olduğunu iddia etti.

'Partimizi zan altında bırakmak için tuzağa çektiler'

Manşet TV'de yayımlanan "Gündem Özel" programında konuşan AKP'li Cevheri, fon vurgununa dair değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmayı partisinin içindeki güç mücadelesi ve yolsuzluk tartışmaları üzerinden okuyan Cevheri, finansal kayıplar üzerinden toplumda bilinçli bir tepki yaratılmak istendiğini savunarak sürecin "önceden hazırlanmış bir girişim" olduğunu iddia etti.

AKP'li isimlerin milyonlarca liralık vurgunla yan yana gelmesinin bir "tesadüf olmadığını" ileri süren Cevheri, parti içinden bazı isimlerin bu girişime bilinçli olarak dahil edildiğini öne sürdü.

Soruşturmada AKP'lilerin bulunmasının partiye yönelik suçlamaları artırmak için kurgulandığını savunan Cevheri, "Tuzak kuruldu ve bunlar işin içerisine çekildi. Nedir? AK Parti'yi burada zan altında bırakmak" ifadelerini kullandı.

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'İsrail, İngiltere ve FETÖ'yü görüyorum'

Skandalın siyasi ayağına dair tartışmalar büyürken, AKP'li vekilin savunması iktidarın kriz anlarında başvurduğu "dış güçler" söylemine sığınmak oldu.

Fon soruşturmasının arkasında uluslararası bağlantılar olabileceğini iddia eden Cevheri, topu dışarıya atarak "Ama ben hâlâ FETÖ'yü görüyorum. Efendim ben bu İsrail ve İngiltere'yi görüyorum" şeklinde konuştu.

Programda, fon vurgununun tepe isimlerinden biri olarak "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya da değinen Cevheri, eski yol arkadaşına sahip çıktı. Kaya ile uzun yıllar birlikte siyaset yaptığını ve üç dönem beraber çalıştıklarını hatırlatan Cevheri, tutuklanan Kaya'yı "değer verdiği bir isim" olarak nitelendirdi.

Soruşturmada gelinen aşamaya dikkat çeken AKP'li vekil, operasyonun ucu başkalarına dokunursa onların da aynı akıbeti yaşayabileceğini savunarak şunları kaydetti:

"Fatma Hanım çok değerli bir insan. Ben kendisiyle beraber üç dönem siyaset yaptım. Şimdi bu işin ne oldu? En son işte tutuklama durumu söz konusu oldu. Eğer Fatma Hanım gibi bir insan bugün tutuklama noktasına kadar gelmişse bunu geri planda kim varsa aynı durum onlar için de söz konusu olacaktır."

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