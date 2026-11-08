AKP-Bakü gerilimine dair 'fon' iddiası: 'Krizin nedeni Aliyev'in Türkiye'de batan parası'

AKP ile Azerbaycan hükümeti arasındaki "başörtüsü" geriliminin aslında Azerbaycan Cumhuraşkanı İlham Aliyev'in finansal kaybının üzerini örtmek için kullanılan bir "sis perdesi" olduğu öne sürüldü.

Azerbaycan'ın eski Belçika Büyükelçisi Arif Şahmarlı, Aliyev'in Türkiye'deki fon vurgununda büyük miktarda para kaybettiğini ve gerilimin temelinde bu paranın iadesine yönelik talebin yattığını iddia etti.

'Aliyev'in bu fonda büyük paraları battı'

Yeni Akit'in aktardığına göre "Azad Söz" yayınında kouşan eski Büyükelçi Şahmarlı, iki ülke arasındaki krizin İsrail'le ilişkiler gibi farklı boyutları olabileceğini ancak asıl kırılmanın Türkiye'deki "fon vurgunu olduğunu" ifade etti.

Söz konusu fonun bir devlet fonu olmadığının altını özellikle çizen Şahmarlı, "Türkiye'de en büyük dahili mesele ne meselesi? Fon buhranı. Aliyev'in bu fonda büyük paraları battı ve şimdi bu paraları talep ediyor" ifadelerini kullandı.

'Toplum asıl sebebi anlamasın diye...'

Şahmarlı, haftalardır iki ülke medyasını meşgul eden gerilimin aslında bilinçli bir hamle olabileceğini öne sürdü.

"Bu gerginliği yaratmaya ne gerek vardı?" diye soran eski büyükelçi, "Aslında bu gerginliği ben anlıyorum... Toplum bu gerginliğin gerçek sebebini anlamasın diye yapılıyor" dedi.

Şahmarlı'nın bu açıklamalarında, Aliyev'in hangi fona yatırım yaptığına, ne kadar para kaybettiğine ve zararı tam olarak kimden talep ettiğine dair doğrulanabilir net ayrıntılar ise henüz bulunmuyor.

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Krizin görünen yüzü: Başörtüsü, iptal edilen ziyaret ve arama kararları...

Türkiye ve Azerbaycan arasında kamuoyuna yansıyan kriz, Aliyev yönetiminin eğitim alanında hayata geçirdiği yeni kıyafet yönetmeliğiyle patlak vermişti. Eylül ayından itibaren okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması ve eylemlere yönelik gözaltılar, Türkiye'deki iktidar çevrelerinin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Bakü'yü hedef alan eleştirilerine Azerbaycan iktidar partisinden "İç işlerimize karışmayın" uyarısı gelmiş, Saral'ın görevden alınması da aradaki buzları eritmeye yetmemişti. Gerilim, Azerbaycan Başsavcılığının Türkiye'den yedi kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkarması ve 31 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmesiyle tırmanmış, Aliyev de planlanan Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Diplomatik restleşmelerin ardından devreye giren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde "Kardeşliğimizin aşamayacağı engel yoktur" diyerek havayı yumuşatmaya çalıştı. İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Zafer Günü kutlamaları vesilesiyle bugün Azerbaycan'a giderek Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

soL TV de söz konusu gerilimi "‘Büyük Türkiye’ Azerbaycan’da nasıl duvara tosladı?" başlıklı videosunda işlemişti. Dosyada, "AKP iktidarı, Azerbaycan krizinde neden ve nasıl duvara tosladı?", "Aliyevler nasıl oldu da Erdoğan ve AKP’ye karşı bu kadar net bir karşı çıkış sergiledi?", ve "Başörtüsü tartışmalarının arkasındaki esas gerçekler neler?" gibi soruların yanıtları verilmişti.

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