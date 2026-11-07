Başörtüsü krizi çözülememişti: Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

AKP ile Azerbaycan arasındaki “başörtüsü” krizinin ardınan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Bakü'yü eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alınması da arayı yumuşatmaya yetmemişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün “Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur” demiş ve 8 Kasım’da Azerbaycan'daki Zafer Günü kutlamalarına katılmayı planladığını açıklamıştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın planan ziyareti yarın gerçekleştireceğini açıkladı. Zafer Günü vesilesiyle bir araya gelecek ikilinin baş başa görüşme yapacağı da vurgulandı.

Ne olmuştu?

Aliyev, 7 Temmuz’da “Genel Eğitim Hakkında” yasada yapılan değişikliği onayladı. Eğitimin temel ilkeleri arasına millilik ve laiklik eklendi, öğrenci ve öğretmenlerin kıyafet kurallarına uyması zorunlu hale geldi. Azerbaycan Bakanlar Kurulu 21 Eylül’de okul üniformasına ilişkin kuralları değiştirdi. Üniformanın bütünlüğünü bozan ve laiklikle bağdaşmadığı değerlendirilen kıyafetlere izin verilmedi. Metinde “başörtüsü” geçmiyor, ancak Eylül sonundan itibaren Sumgayıt’ın da aralarında bulunduğu bazı okullarda başörtülü öğrenciler okula alınmadı. 6 Ekim’de öğretmenlere yönelik kıyafet kuralları da kabul edildi.

Bakü’de bazı okullarda öğrenciler derslere girmeyerek boykot yaptı, protestolar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Saral 12 Ekim’de uygulamayı eleştirip Bakü’yü vazgeçmeye çağırdı, bazı AKP’li isimler de benzer çağrılar yaptı. Aliyev’in partisi Yeni Azerbaycan Partisi ertesi gün Saral’ı ve AKP’lileri iç işlerine karışmamaları konusunda uyardı. Azerbaycan Başsavcılığı 20 Ekim’de Türkiye’den 7 kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkardığını duyurdu. 21 Ekim’de 31 kişiye giriş yasağı geldi.

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