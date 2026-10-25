Azerbaycan istemişti: Erdoğan, başdanışmanı Oktay Saral'ı görevden aldı

AKP ile Azerbaycan hükümeti arasında yaşanan “başörtüsü” gerilimindeki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındı.

Saral görevden alındığını ve sebebin Azerbaycan’la ilgili açıklamaları olduğunu doğruladı.

Gazeteci Talat Atilla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oktay Saral’ı arayıp “Görevden alındınız mı?” diye sorduğunu belirterek Saral’ın şu yanıtı verdiğini aktardı:

Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.”

Atilla, “Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?” sorusuna Saral’ın “Evet, öyle görünüyor” karşılığını verdiğini aktardı.

Paylaşıma göre Saral “Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır” ifadesini kullandı.

Yandaş gazeteci Fuat Uğur'dan 'karşılık' çağrısı

Yandaş gazeteci Fuat Uğur da X hesabından yaptığı paylaşımda Saral'ın görevden alındığını duyurdu. Uğur Türkiye'nin de Azerbaycan Devlet Ajansı'nın başındaki kişinin görevden alınmasını istemesi çağrısı yaptı.

"Sevgili Oktay Saral’ın görevden alındığını duydum. Sempati duyduğum Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri kendisi. Çok üzüldüm" ifadesini kullanan Uğur şunları kaydetti:

Kuşkusuz devletler arası çıkarlar ve ilişkiler, kişi bağlamından uzak değerlendirilmeli ama bu ilişkilerin taraflarından biri de meseleleri kişiselleştirmemeliydi. Eğer devlet içinden biri olduğu için deniyorsa şayet, Azerbaycan Devlet Ajansı’nın yayınladığı o Türkiye yorumunu okuduktan sonra Türkiye’nin de o ajansın başındaki kişinin görevden alınmasını istemek hakkı.”

Azerbaycan'da ortaöğretim kurumlarında getirilen yeni düzenlemeyle başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığına yönelik haberlerin ardından 13 Ekim'de sosyal medyadan bir açıklama yapan Oktay Saral, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" demişti.

Middle East Eye'ın haberine göre üç yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Bakü'nün buna karşılık Ankara'dan Saral'ı görevinden almasını istediğini öne sürmüştü.

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