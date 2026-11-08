İmamoğlu 'fon' açıklaması yaptı, 'herkes ortak' dedi: İktidar gizliyor, peki 'liste bizde' diyen muhalefet neden susuyor?

Fon vurgununda eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, tartışmaları dindirmek bir yana skandalın gerçek boyutlarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaya'nın "örgüt üyeliğinden" cezaevine gönderilmesi iktidar cephesinde bir "temizlik" gibi sunulsa da savcılığın "örgüt" dediği yapının geri kalanı, yargının elindeki listelerde duruyor ve o listeler hala halktan gizleniyor.

Tam da bu tartışmaların ortasında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan listelerin neden gizlendiğine dair bir mektup geldi. İktidarın rant ve fon ilişkilerini hedef alan İmamoğlu, "Siyaset, bürokrasi ve foncular ortak! Bu yüzden açıklanmıyor" ifadelerini kullandı.

Mektup gönderdi, 'sistem'e dikkat çekti

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, bugünkü köşesinde Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden kendisine gönderdiği mektubu yayımladı.

Türkiye'nin 103 yıllık tarihinin en ağır risklerini bir arada yaşadığını ve devlet kurumlarında eşi görülmemiş bir yozlaşma olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Şimdi ise ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığıyla’ karşı karşıyayız" dedi.

Kendisine ve yol arkadaşlarına yönelik hukuksuzlukları tasarlayanların, "asrın soygunu" olarak nitelendirdiği fon vurgunundan bağımsız düşünülemeyeceğini belirten İmamoğlu, kendi davasındaki iddianameden örnekler verdi.

İddianamede geçen "yolsuzluk fonu", "seçim fonu", "sistem" ve "2 milyar dolar" gibi ifadelere işaret eden İmamoğlu, "Bu kavramların iddianamede (aslında iftira name) yer alması rastlantı değil. Kişi kendinden bilir işi" diyerek, "iddianameyi yazdıran zihniyetin bizzat bu fon vurgununun göbeğinde olduğunu" söyledi.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

'Bu liste turpun büyüğünün değil, büyük turpların listesidir'

İmamoğlu'nun mektubunda en dikkat çeken kısım ise fon vurgununa karışanların isimlerinin neden gizlendiğine yönelik eleştirisi oldu. Bu listenin açıklanmamasının ardında derin bir iktidar ve çıkar ağı yattığını vurgulayan İmamoğlu, şu satırları kaleme aldı:

"Çünkü o listeden çıkacak isimlerin sarsmayacağı makam, koltuk, alt üst etmeyeceği eş, dost ve akraba ilişkisi yoktur. Bu liste turpun büyüğünün değil, büyük turpların listesidir! Dört yıl boyunca ince ince planladılar, son iki yılda fon vurgununu zirveye taşıdılar. Bir koydular, milyar kazandılar."

'Herkes herkesle ortak'

Mektubunu "Liste neden açıklanmıyor?" sorusunun yanıtıyla noktalayan tutuklu İBB Başkanı, İstanbul'un kupon arazilerini parsel parsel takip edenlerin yıllardır süren bu soygundan habersiz olamayacağını söyledi. İmamoğlu, meselenin üstünün örtülme sebebine dair de şu yorumda bulundu:

"Çünkü herkes herkesle ortak: Siyaset - bürokrasi - foncular ORTAK! Bu yüzden açıklanmıyor, açıklanamıyor."

Muhalefet de bildiği listelere sessiz

Ekrem İmamoğlu listelerin "siyaset-bürokrasi" ortaklığı nedeniyle gizlendiğini söylemekte haklı. Ancak devletin elinde olduğu bilinen ve 187 milyar liralık kazancın asıl sahiplerini içeren listeler, yalnızca iktidar cephesi tarafından değil, muhalefet tarafından da saklanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Ekim ayında duyurduğu 214 kişilik devasa kazanç listesi ya da Tera Fonu'nu kurup paralarını yüzlerce kat büyüten 12 "şanslı" kişinin kim olduğu bugün hala kamuoyu tarafından bilinmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in listelerin açıklanmasının önünde bir engel olmadığını söylemesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise listede "hiç ummadığınız insanlar" olduğunu itiraf etmesine rağmen kamuoyuna tek bir isim bile verilmiyor.

Skandalın bir diğer boyutu ise "muhalefet" cephesinde yaşanıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 60'a yakın AKP'li ismin ya da yakınının bu fonlarda olduğunu iddia ederek 85 kişilik bir listenin "herkeste" bulunduğunu söylemiş ancak o da isimleri açıklamamıştı. Aynı partinin kurmaylarının "Pazartesiye kadar paylaşılmazsa biz açıklarız" şeklindeki çıkışlarının üzerinden haftalar geçmesine rağmen de listeler ortada yok.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.