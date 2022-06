TL değer kaybetti, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Türk lirasının değer kaybıyla birlikte Türkiye'de yurttaşlar büyük bir ekonomik kıskacın içerisine girmişken, TL'nin değer kaybı Bulgarlara yaradı.

Edirne’ye gelen Bulgar turistler, giyecekten içeceğe ihtiyaçlarını karşılayıp bavul ve bagajlarını doldurarak ülkelerine döndüler.

İHA'nın haberine göre yaşanan yoğunluktan dolayı kentteki otoparklarda yer kalmadı. Özel araçları ve tur otobüsleriyle gelen turistler alışverişlerini tamamladıktan sonra Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Bulgaristan'a geri döndükleri ifade edildi.

Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi. Edirne’de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, “Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne’deki fiyatlardan memnunuz” diye konuştu.



Emekçilerin tatil hakkını gasp edilirken, tatil yabancılara hak görülüyor

Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” iddiasında bulundu. Ancak Türkiye'de emekçilerin tatil hakları, imkansız hale geldi.



Turistler bir haftalık ihtiyaçlarını temin ederken, emekçiler zamlarla boğuşuyor

Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan’da yapamayacaklarının farkında” dedi.

Yurttaşlarsa zamların arasında gününü geçirmeye çalışıyor. Ülkede tüm tüketim mallarına rekor seviyede zamlar gelirken, açlıkla boğuşan emekçiler faturalarını ödeyemiyor. Türkiye'de tek kazanan, halkın ekmeğine göz diken zenginlerden başka kimse değil.