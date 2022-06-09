Faturaları ödeyemediği için yaklaşık 1,2 milyon abonenin doğalgazı kesildi



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) resmi verilerine göre 2021 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının yüzde 43,2 oranında arttığını açıkladı. Akın, “Doğalgaz müjdesinin verildiği 2020 yılında fatura ödemediği için 840 bin aboneye kesinti uygulanırken, 2021 yılında bu rakam rekor artışla 1 milyon 197 bine çıktı. Bu durum, gizlenmek istense de Türkiye’deki enerji yoksulluğunu gözler önüne seriyor. Henüz 2022 yılının ilk altı ayında konutlarda doğalgaza yapılan yüzde 120 oranındaki zamla, doğalgazı kesilen abone sayısı daha da artacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK tarafından aylık ve yıllık olarak açıklanan sektör raporlarındaki verilerin 2021 yılında yaşanan yoksullaşmayı gözler önüne serdiğini söyledi.

Her 15 aboneden birinin doğalgazı kesildi

CHP’li Akın, “İktidarın doğalgaz müjdesi vererek faturaların düşeceği vaadinde bulunduğu 2020 yılına göre 2021 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı rekor oranda arttı. Bu durumu doğrudan EPDK’nın resmi verileri ortaya koyuyor” dedi. Akın, her 15 aboneden birinin doğalgazının kesildiğini söyledi.

Akın, EPDK verilerine göre 2020 yılında ise 1 milyon 279 bin 990 aboneye doğal gaz kesintisi yapıldığını, kesintilerin yaklaşık yüzde 65,7’sinin fatura bedelini zamanında ödenmemesinden kaynaklandığını belirtti. Akın, buna göre 2020 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının 840 bin 954 olduğunu söyledi. (ANKA)