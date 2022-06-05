Emekçilerin tatil hakkı da gasp edildi: Kıyılarda konaklamak lüks değil imkansız

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının katlanması bir yana emekçilerin tatili yeniden gündem oldu. Aslında hak olan tatil emekçiler için bu şartlar altında lüks bile olmaktan çıkarak imkansız hale gelmiş durumda.
Kıyılarda ulaşım gibi giderleri eklemeden yalnızca konaklamayı düşündüğümüzde bile en uygun fiyatlı 1 haftalık aile tatili için on binlerce lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.
Büyük otellerde fiyatlar yükseltilirken pandemiden çıkış, diğer zamlar, "uluslararası kriz" gibi pek çok başlık bahane ediliyor. Ancak özellikle büyük işletmeler devletten teşviklerini pandemide dahi aldı, almayı da sürdürüyor. Uçuk fiyatlarda asıl nedense turizm sektörünün Türk Lirası'nın değer kaybıyla neredeyse tamamen yabancı turiste odaklanmış olması.
Uzun tatil hiç gündemimizde değil: Yerli pazardaki reklamlar bile azınlık için
Sektörün yaklaşımı kârlılık ve döviz üzerinden gelir elde etme olunca, dolar ve euronun durumu da ortadayken, "tatil hakkı" yerli turist için, emekçiler için gündemden tamamen çıkıyor. Ortalama otellerin fiyatları dahi artık işçi sınıfının karşılamasının mümkün olmadığı günlük ücretlere karşılık geliyor.
Yerli pazardaki tatil reklamları bile küçük bir azınlığa hitap ediyor.
Fiyatlarda yüzde 100'ün üzerinde artış: 'Zenginler gelir, gelmezse yabancı turistler cepte'
Çok çeşitli oteller olsa da turistlerin büyük bölümünü ağırlayan Akdeniz ve Güney Ege'de özellikle Antalya'da neredeyse otellerin tümünde yabancı turist var. Emekçiler için zaten pahalı olan fiyatlarda geçen yıla göre bile yüzde 100'ün üzerinde artış var. Daha fazla zam yapan yerler de var.
Örneğin Antalya'da ortalama bir otelde geçen yıl 4 yetişkinin 2 oda için 1 hafta konaklama ücreti yaklaşık 9-10 bin lira civarındayken, bu yıl aynı standartlarda ve sürede tatil için fiyat yaklaşık 26 bin liradan başlıyor.
Bir de çok lüks oteller var ki Türk Lirası'yla düşününce onların gecelik fiyatlarının yanına yaklaşmak mümkün değil. 7 gece "ultra her şey dahil" yine Antalya'da deniz manzaralı 2 kişilik odanın gecelik fiyatı 175 bin lira! Buralarda fiyatlar, "Zengin isterse gelsin yoksa zaten birkaç bin dolar veren yabancıya satarım" mantığıyla belirleniyor.
Yabancı turistler ya da gurbetçiler tatil yapıyor
Pandemide insanlar tatillerini villa kiralayarak yapmaya başladı. Salgın nedeniyle böyle bir tatil biçimi doğmuş oldu. Bu tip tatil konaklama alanları Fethiye, Marmaris gibi ilçelerde olsa da özellikle Kaş, Kalkan bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Böyle bir tatil yapmaya kalktığınızda da ortalamanın altında, lüks olmayan bir villanın geceliğine 2 bin 500 lira ödemeniz gerekiyordu. Ancak artık bu fiyatları bulmak bile mümkün değil. Söz konusu villaları da ya yabancı turistler ya da yurtdışında yaşayan gurbetçiler kiralayabiliyor.
Böyle otellerden sermayesi olanların bir bölümü de kendini "sağlık turizmine" uygun tesislere dönüştürdü. Marmara ve Ege'de plastik cerrahi ile saç ekimi, Antalya'da da diş estetiği üzerinden onlar da yabancı turistlere yöneldi. Özellikle acentalar yoluyla hastane ve konaklama ile tatil paketleri belirlendi. Bu "hizmet" de yurtdışına göre ülkemizde yaklaşık yüzde 70 daha ucuza yapılıyor. Böylelikle emekçilerin ayak basamadığı orta ölçekli otellerin bir bölümü de bu şekilde doldurulmuş oluyor.
Kıyılar işgal altında: Emekçilerin tesisleri özelleştirildi
Tüm bu tablonun bizi getirdiği yer otel, pansiyon, konaklama tesisi gibi yerlerin emekçilerin tatil mekanlarından çıkması anlamına gelirken, bir dönem emekçilerin gidip dinlenebildiği sosyal tesislere bakınca orada da patronlara peşkeş çekilen kıyılarla karşılaşıyoruz.
Çoğu Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan sosyal tesisler AKP döneminde yağmalandı. Yalnızca geçtiğimiz yıl 20'nin üzerinde eğitim kampı ve sosyal tesis alanı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla özelleştirildi.
Bu kararla söz konusu arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek. Bir nebze de olsa sınıfın yararlanabildiği her türlü mekansal alan elden çıkarılacak.
'Tatil hakkı temel bir insan hakkıdır'
DİSK'in 2018'de yayımladığı "Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği" isimli rapora göre her 4 işçiden1'i hiç yıllık izin kullanmıyor. Kayıt dışı çalıştırılan işçilerde bu oran yüzde 50'ye çıkıyor. Aynı rapora göre yıllık izin kullanabilen işçilerin ise nerdeyse yarısı (yüzde 42) yıllık izinlerini evde geçiriyor. 2022'deki durumaysa henüz hakim değiliz. Dolayısıyla emekçilerin tatil hakkının daha başından işveren tarafından engellenmesi de bir gerçeklik.
Emekçilerin tatil hakkının her taraftan gasp edilmesini DİSK'e bağlı Dev Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu'yla da konuştuk. Tatil hakkının temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Yahyaoğlu, işçilerin bu koşullarda tatil yapmasının mümkün olmadığının altını çizdi.
"İşçilerin tatil yapması için tatil köyleri yerine halk plajlarına, kamplara ve bunun gibi güvence altına alınmış tesislere ihtiyaç var" diyen Yahyaoğlu şöyle konuştu: