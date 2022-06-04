CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Iğdır il ve ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte kentte ziyaretlerde bulundu. Bir fırıncının heyete, halkın taze ekmek alamadığı için ucuza bayat ekmek sattığını söylemesi dikkat çekti.

Un fiyatları iki katına çıktı

Duvar'ın haberine göre, CHP heyetine halkın alım gücünün düştüğünü ve ekmekten dahi tasarruf ettiğini anlatan bir fırıncı, "200 gram ekmek 2 lira 50 kuruş. Ekmek satışlarında yüzde 30’a yakın düşüş oldu. İnsanlar ekmekten dahi tasarruf yapar oldu. Zam yapamıyoruz halkımızın bütçesi yetmiyor. Alım gücü düşük." dedi. Fırıncı, yılbaşından bu yana un fiyatlarının iki katına çıktığını, maliyetler nedeniyle işçi çıkardıklarını söyledi.

'Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz'

Bir diğer fırıncı ise yurttaşların taze ekmeği alamadığı için daha uyguna bayat ekmek sattıklarını belirterek, "Halk taze ekmek alamadığı için bayat ekmeği ucuza satıyoruz. Mesela 2 gün içerisinde birçok malzememize zam geldi. Ama ekmeğe zam yapamıyoruz valimiz kabul etmiyor. Unun çuvalı 440 lira oldu. Farklı farklı un alıyoruz. Kimisine 30 lira kimisine ise 50 lira zam geldi. Fakat biz ekmeğe zam yapmak istediğimizde vali karşı çıkıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.” dedi.

CHP Adana Milletvekili Şevkin ise ülkenin hem ekonomik hem de demokratik olarak her geçen gün yoksullaştığını söyledi.