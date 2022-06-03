İstanbul'da 3 çocuk annesi kadın çöpten ekmek toplarken görüntülendi

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy’de bir kadın, yol kenarına bırakılan bir çöp poşetinden yenilebilir durumdaki ekmekleri ayıklarken görüntülendi.

ANKA'nın haberine göre çöpten çıkarttığı ekmekleri temizledikten sonra yanında getirdiği poşete dolduran kadın, “Kaç çocuğun var” sorusuna eliyle “üç” işareti yaparak yanıt verdi.

Yaşının 21 olduğunu söyleyen kadın, çöpten topladığı ekmekleri çocuklarına götüreceğini belirtti. Eşinin işsiz olduğunu söyleyen kadın, “Yiyecek bir şey alamadım. Onlara (çocuklara) götüreceğim” dedi.