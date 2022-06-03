Nebati enflasyon verilerini yorumladı: Enflasyon artışı hız kesmiş

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre; enflasyon mayıs ayında yüzde 2,98 artış gösterdi, yıllık bazda enflasyon ise 73,5'e yükseldi. Enflasyon verilerine dair açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise "enflasyon düşüş eğilimine girmiştir" yorumunda bulundu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebati, "enflasyon artışının hız kesmiş" olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor.

Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"