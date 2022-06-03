TÜİK çuvalladı: Birçok hata ve eksik var

Bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki hata ve eksikler, gözleri yeniden Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevirdi.

Bilindiği gibi TÜİK’te sular durulmuyor. 2022’nin Ocak ayında yeni TÜİK başkanı göreve başlamış, 19 Mayıs 2022 tarihinde ise enflasyon hesabını yapan Fiyat İşleri Daire Başkanı “görevden affı”nı istemişti.

Bu ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi Bülteninde t1-İstatistiki bölgelere göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları tablosunun kaldırıldığı, madde sepeti ve ortalama fiyatlar tablosunun ise yayınlanmadığı gözlendi.

Ayrıca, yayınlanan tabloların sonunda Mayıs 2022 yazması gerekirken Nisan 2022 yazılması enflasyon hesabının nasıl yapıldığı konusunda şüpheleri daha da güçlendirildi.