TKP'li Sağlık Emekçileri: Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir!

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Hekim Ekrem Karakaya Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan tarafından silahla öldürülmüş, hekimler ve sağlık çalışanları ülke genelinde iş bırakma kararı almıştı.

Hekimin yaşamını yitirmesinin ardından açıklama yapan TKP'li Sağlık Emekçileri, "Sağlık emekçilerinin bekleyecek, sabredecek bir günü dahi kalmamıştır. Sağlık emekçilerine sabretmelerini, seçimi beklemelerini söyleyen herkes sağlık emekçilerine yalan söylemekte, oyalamaktadır" dedi.

"Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir" denilen açıklamanın tamamı şöyle:

Dün Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan cinayetin sorumlusu, 20 yıldır sağlık emekçilerinin hayatını katlanılmaz bir çileye dönüştüren AKP iktidarıdır.

Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir

Bir kez daha hiçbir sorumluluk taşınmadan cinayeti önemsizleştirecek açıklamalar yapılmakta, siyasi iktidar da yayın yasakları ile önlemediği cinayeti örtbas etmeye çalışmaktadır.

AKP gitmelidir

Sağlıkta şiddetin sebebi olan AKP’nin bu sorunu çözme ehliyeti yoktur. Aksine ancak AKP gittiği gün sağlıkta şiddetin ortadan kalkmasının önü açılacaktır.

Sağlık emekçilerinin bekleyecek, sabredecek bir günü dahi kalmamıştır. Sağlık emekçilerine sabretmelerini, seçimi beklemelerini söyleyen herkes sağlık emekçilerine yalan söylemekte, oyalamaktadır.

Bu düzen değişmelidir

Sağlıkta şiddete ve AKP’ye karşı olduğunu söyleyip, bu düzene tek bir çift laf bile edemeyen herkes sağlık emekçilerine yalan söylemektedir. Kadınlara, göçmenlere ya da sağlık emekçilerine karşı, her türlü şiddetin kaynağında toplumsal eşitsizlik üreten, emek sömürüsüne dayanan sermaye düzeni bulunmaktadır. Bu düzen yıkılıp, yerine eşitliğe dayanan bir düzen kurulmadan sağlıkta şiddet son bulmaz.

Gelin sağlıkta şiddete ve bu düzene hep beraber son verelim.

TKP’li Sağlık Emekçileri