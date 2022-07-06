Dr. Karakaya'nın katledilmesi sonrası hekimler ülke genelinde iş bırakıyor

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Hekim Ekrem Karakaya'nın Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan tarafından silahla öldürülmesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakma kararı alıyor.

Türk Tabipleri Birliği 7-8 Temmuz tarihlerinde hekimlerin "g(ö)revde" olacağını açıkladı.

Hekim-Sen tarafından yapılan açıklamada "Sendikamız tüm Türkiye'de 2 Gün (7 Temmuz - 8 Temmuz 2022) eylem kararı almıştır. Bayram sonrası için yapılacaklar hakkında paydaşlarımızla görüşülecektir" denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ise yarın hizmet üretmeyip tüm sağlık kurumlarının önünde eylem yapacaklarını duyurdu. SES Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "Öfkeliyiz! Sağlıkta şiddete karşı tüm Türkiye’de ayaktayız! Yarın hizmet üretmek yerine tüm sağlık kurumları önünde protesto eylemleri gerçekleştiriyoruz.

Yaşatmak için yaşamak istiyoruz." denildi.

Türk Tabipleri Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz!" denildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz!".

TTB tarafından yapılan basın toplantısında "g(ö)rev" kararı duyuruldu. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Dr. Ekrem Karakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz'' denildi.