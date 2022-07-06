Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı: Hekim yaşamını yitirdi!

Konya'nın Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana gelen olaya göre, saldırgan tabancayla Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın başına ateş etti.

Ardından aynı tabancayla intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan ameliyata alındı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.

Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bıraktı. Poliklinik muayeneleri durdu.

Konya Şehir Hastanesi çalışanları, 'Doktora uzanan eller kırılsın' sloganı atarak iş bıraktı