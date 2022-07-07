Doktor katili hakkında önemli iddia: 'Çok öncesinden ilan etmiş'

Konya'nın Karatay ilçesindeki Konya Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı öldürmüştü.

Olayın ardından hastanede dile getirilen iddialar endişe verici boyutta. İddialar doktor Ekrem Karakaya'nın göz göre göre öldürülmüş olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

'Katil bir ay öncesinden bunu dile getirmişti'

Katil Hacı Mehmet Akçay'ın annesinin bundan yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği ve bu durumdan da doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu belirtiliyor.

Akçay'ın annesinin kalp rahatsızlığı nedeniyle onu Konya Şehir Hastanesi'ne getirdiği, doktor Ekrem Karakaya'ya tedavi ettirdiği ve yapılan anjiyo sonucunda da tedavinin tamamlandığı ifade ediliyor.

Tedavisi tamamlanan Akçay'ın annesinin eve gittikten bir süre sonra rahatsızlandığı ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akçay'ın annesinin cenazesi sırasında doktor Ekrem Karakaya'yı öldüreceğini, bunun hesabını soracağını belirttiği cümleler kurarak bu durumu açık açık dile getirdiği ifade edildi. Aynı zamanda Yunak Devlet Hastanesi'ndeki çalışma arkadaşları da bu tehditlere tanık oldu.

'Cinayeti gerçekleştirmek için iş yerinden rapor almış'

Katil Hacı Mehmet Akçay'ın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı dün yine ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyordu. Akçay'ın cinayeti gerçekleştirmeden önce çalıştığı hastaneden sağlık sorununu mazeret göstererek ayrıldığı ve 170 km uzaklıkta olan Konya Şehir Hastanesi'ne gelerek cinayeti gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Cinayeti gerçekleştirmek için bir süredir izinde olduğu iddia edilen Akçay'ın yine kendisine ait ruhsatlı silahıyla hastaneye geldiği belirtiliyor.

'Katilin psikolojisi normal değildi, sürekli mafya videoları paylaşıyordu'

Normalde birçok psikolojik testten geçmesi gereken özel güvenlik çalışanlarının bu tür raporları prosedür olarak gördükleri ve özel olarak bir testten geçmeyen birçok örneğin olduğu dile getirilirken Hacı Mehmet Akçay'ın da sosyal medya hesaplarından sürekli Sedat Peker, Kurtlar Vadisi türünden paylaşımlar yaparak içeriğinde ölüm, katliam gibi kelimelerin olduğu cümleleri dile getirdiği belirtiliyor.

'Basın açıklamasına verilmeyen ses sistemi Vali ve imama tahsis edildi'

Yaşanan cinayetin ardından doktor Ekrem Karakaya'nın çalışma arkadaşları hastane önünde basın açıklaması yapmak istediler ve iş bırakarak hastane önünde buluştular. Bu sırada basın açıklaması yapmak isteyen çalışma arkadaşlarına hastanenin ses sitemi verilmezken, akabinde cenaze araca konulup memleketi Kayseri'ye yola çıkarılacağı zaman Konya Valisi Vahdettin Özkan'a ve imama sisteminin tahsis edildiği görüldü. Ekrem Karakaya'nın çalışma arkadaşları ise yaşanan bu duruma tepkilerini dile getirdi.