TKP ve Hollanda Komünist Partisi’nden Amsterdam’da HABAŞ önünde protesto

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hollanda Örgütü ve Hollanda Komünist Partisi (CPN), Amsterdam’da HABAŞ’ın şirketi önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir Aliağa’daki işçi katliamının protesto edildiği basın açıklamada, “İşçinin canını kâr hesabına tabi kılan bu düzeni kabul etmiyoruz” denildi.

“Bu acımasızlık son bulmalı” başlıklı açıklamada, 9 Kasım’da yaşanan katliamda hayatını kaybeden işçi sayısının İSİG Meclisi’nin açıklamasına göre 19’a yükseldiği belirtildi. Yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle dayanışma mesajı verilirken, HABAŞ’ta daha önce de iş cinayetleri yaşandığı hatırlatıldı.

HABAŞ’ın Hollanda’daki faaliyetlerine dikkat çekildi

Eylemin Hollanda’da yapılmasının gerekçesinin de anlatıldığı açıklamada, Amsterdam’daki HABAS International B.V.’nin doğrudan HABAŞ’a ait olduğu, Anadolubank Nederland’ın ise aynı sermaye grubunun bankacılık kolunda yer aldığı belirtildi:

“Aliağa’daki işçilerin emeğiyle büyüyen holding, Hollanda’da ticaret ve bankacılık yapıyor. HABAŞ’ın faaliyet gösterdiği her yerde işçilerin sesini duyuracağız.”

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'Bu kararlarla hesap sorma mücadelemiz bitmiyor'

Soruşturmada dokuz kişinin tutuklandığı, HABAŞ’ın patronu Mehmet Rüştü Başaran ve bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildiği hatırlatılarak şu değerlendirme yapıldı:

“Bu kararlarla hesap sorma mücadelemiz bitmiyor. Sorumluluk birkaç yönetici ve mühendise yüklenerek bu dosya kapatılamaz. Üretim ve güvenlik kararlarını verenlerden denetim görevini yerine getirmeyenlere kadar bütün sorumlular hesap vermelidir.”

Bedelsiz devletleştirme talebi

HABAŞ bünyesindeki bütün işletmelerin derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmesi istenen açıklamada, işçilerin emeğiyle yaratılan zenginliğin toplum yararına kullanılması ve üretimin halkın ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiği vurgulandı.

Üretimin durmasının bedelinin işçilere ödetilemeyeceği belirtilerek ücretlerin ve bütün hakların korunması, yaralıların ve yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin güvence altına alınması talep edildi.

Hollanda’daki sendikalara, emek örgütlerine ve emekçilere HABAŞ işçileriyle dayanışma çağrısı yapılan açıklama, “Holdingler servetlerine servet katsın diye tek bir işçi daha ölmemelidir” sözleriyle sona erdi.

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