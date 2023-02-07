TKP heyeti Antakya'da: Arama kurtarma çalışmalarına başlandı, yurttaşlar enkazdan çıkarılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antakya'da büyük bir yıkım tablosu görüldü.

Depremin üzerinden geçen 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışmaları ekibi görülmedi.

Kente varan TKP heyeti, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri taramalar yaparken, ihtiyaçlar belirlenip karşılanmaya çalışılıyor.

Hiçbir noktada elektrik yok, yollar büyük oranda kapalı

Bölgede hızla kurtarma çalışmalarına başlayan TKP heyeti, hiçbir noktada elektrik olmadığını, bölgenin adeta terk edilmiş vaziyette bırakıldığını aktardı. İlçede yolların büyük oranda kapalı olduğu görülürken ateş yakarak ısınmaya çalışan depremzedeler yaşanan tabloya tepkilerini dile getirdi.

İlçede neredeyse hasarsız tek bir ev bulunmaması da dikkat çekti.

'AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor'

Bölgede heyetin çalışmaları sürerken açıklama yapan TKP MK üyesi Salih Bostancı, "AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor. Her binadan imdat sesleri geliyor" dedi.

5 kişi enkazdan çıkarıldı

TKP'nin arama kurtarma ekibi resmi hiçbir yardımın gelmediği Antakya'da iki kız kardeşi enkazdan çıkardı.

Kurtarma anı sonrası TKP MK üyesi Salih Bostancı, "İki çocuğu kurtardı arkadaşlarımız, bunca acı arasında çok sevindirici bir olay oldu" dedi ve çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Bunun ardından 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı, ekip onlarca kişiyi hastaneye ulaştırdı.

İşte Antakya'dan gerçek deprem manzaraları:

'Ambulans yok, devletin gölgesi bile yok'

Bölgede bulunan TKP heyeti, Antakya Armutlu'da tek bir ambulansın, devlet görevlisinin olmadığını aktardı.

Heyet, yaralılara ilk müdahalenin ardından kendi olanaklarıyla hastaneye sevk etmeye çalışmaları yaptığını bildirdi.

Polis TKP ekiplerini engellemeye çalışıyor

Bölgede yardım için bulunan TKP heyeti, polisin bazı mahallelere girişi engellemeye çalıştığını bildirdi.

TKP tarafından yapılan açıklamada, "Polis insanlara yardım ulaştıracağına, yardıma giden TKP’li kurtarma ekiplerini bazı mahallelere sokmamakla uğraşıyor. Bunun altında kalırsınız, derhal bu saçmalığa son verin" denildi.

Diğer yandan, TKP'den yapılan açıklamada, Ankara’da bazı polislerin semt evlerine deprem bölgelerine yardım için erzak bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Hatay’da yardım çalışmalarımızı engellemeye çalışıyorsunuz ama Ankara’da vicdan sahibi bazı polisler semt evlerimize 'siz ihtiyaç yerine ulaştırırsınız' diye erzak bırakıyor" denildi.

#Hatay’da yardım çalışmalarımızı engellemeye çalışıyorsunuz ama Ankara’da vicdan sahibi bazı polisler semt evlerimize “siz ihtiyaç yerine ulaştırırsınız” diye erzak bırakıyor. #deprem #antakya pic.twitter.com/CXFjGCLatN — TKP (@tkpninsesi) February 7, 2023

Bir kişi daha enkazdan kurtarıldı

Bölgede TKP heyetinin çalışmasıyla bir kişi daha enkazdan kurtarıldı.