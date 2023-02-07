TKP MK üyesi Salih Bostancı: AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor, yardım çığlıkları geliyor

Depremin üzerinden 24 saatten uzun bir süre geçmesine rağmen Antakya'ya neredeyse hiçbir destek gönderilmemişti.

Resmi hiçbir yardımın olmadığı bölgeye dün gece geç saatlerde ulaşan TKP heyeti, bölgede dayanışma çalışmalarına başladı.

Sağlık ekipleri taramalar yaparken, ihtiyaçlar belirlenip karşılanmaya çalışılıyor, öte yandan yine TKP tarafından oluşturulan kurtarma ekipleri de enkazdan yurttaşlarımızı çıkarmaya çalışıyor.

Bölgede çalışmalarda bulunan TKP MK üyesi Salih Bostancı, "AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor. Her binadan imdat sesleri geliyor" dedi.