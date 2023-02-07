Antakya'da TKP heyeti arama kurtarma çalışmalarına başladı

Depremin ardından yaşanan yıkımın boyutları ağır olan Antakya'ya ulaşan TKP heyeti, yardım ve arama kurtarma çalışmalarına başladı.

soL - Hatay

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antakya'da büyük bir yıkım tablosu görüldü.

Depremin üzerinden geçen 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışmaları ekibi görülmedi.

Kente varan TKP heyeti, bölgede kurtarma çalışmalarına başladı. TKP'li Sağlıkçılar Antakya'da ulaşılan ilk yaralılara müdahalede bulunuyor

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