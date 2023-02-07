Antakya’da tablo vahim: İnsanlar kaderine terk edilmiş durumda

Dün gece saatlerinde meydana gelen depremin üzerinden geçen 24 saatin ardından deprem mağduru yurttaşlar adeta kaderlerine terk edilmiş durumda.

Bu noktalardan biri Hatay Antakya olurken, bölgeye yardım için yola çıkan Türkiye Komünist Partisi (TKP) heyeti ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı ilçede büyük bir yıkım tablosuyla karşılaştı. Antakya’da elektrikler tamamen kesilmiş durumdayken, neredeyse hiçbir yardım çalışması bulunmuyor.

Bölgede hızla kurtarma çalışmalarına başlayan TKP heyeti, hiçbir noktada elektrik olmadığını, bölgenin adeta terk edilmiş vaziyette bırakıldığını aktardı. İlçede yolların büyük oranda kapalı olduğu görülürken ateş yakarak ısınmaya çalışan depremzedeler yaşanan tabloya tepkilerini dile getirdi.



İlçede neredeyse hasarsız tek bir ev bulunmaması dikkat çekerken, depremin ardından geçen bunca zamana rağmen yurttaşların bu kadar sahipsiz bırakılması tepkilerin büyümesine neden oluyor.

İşte Antakya’dan bölgedeki soL ekibinin kaydettiği görüntüler: