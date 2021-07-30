THK'nin kayyum başkanı: Kullanılabilir 6 uçak var ama bakımları yapılmamış

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, HaberTürk canlı yayınına bağlanarak Afşin Yurdakul'un sorularını yanıtladı.

Yurdakul, Aşçı'ya, "THK uçakları hangarda tutulması sebebiyle eleştiriliyorsunuz. Uçabilir durumda kaç uçak var, neden kullanılmadı var olanlar? Uçaklar çürüyor mu, ne dersiniz?" diye sordu.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, "THK yangınları otomatik olarak söndüren bir kurum olarak görülür, böyle bir şey yok. THK 1985'ten beri uçakla, yangınla mücadele hizmetleri vermiş ama nasıl? Yangınları söndürecek olan kurumlar Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Eski uçaklarımız atıl, kullanılmıyor" dedi.

'Uçaklarımız artık üretilmiyor, yedek parçalarını bulma konusunda da sıkıntılar var'

Aşçı "THK olarak inisiyatif almayı düşündünüz mü?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Elimizde 1969 ve 1988 model olmak üzere 6 tane uçak var. Biz bunları 2009, 2010, 2011 yıllarında almışız. O yıllardan 2018 yılına kadar da kullanmışız. THK 2009 yılı sonrası finansal krizler, birtakım yolsuzluklar, ki çoğu mahkemelerde. İhalelerden kazandıkları paralarla uçaklara bakım yaptırmak, bunları yenilemek yerine kullanmamışlar ve uçaklarımız gün geçtikçe atıl hale gelmiş.

THK elinde şu anda 6 tane uçak var kullanılabilir durumda fakat bunların bakımları yapılmadığı için uçabilir halde değiller. Dolayısıyla uçakları çürütmüyoruz. Günlük bakımlarını yapıyoruz. OGM ihale yöntemiyle hizmet veriyor. Biz ihale kanununa göre hizmet veren kurum konumundayız. Uçaklarımız artık üretilmiyor, yedek parçalarını bulma konusunda da sıkıntılar var."

'Kurumun 1,5 milyar lira bankalara borcu var'

Aşçı, "Bakım yapma sorumluluğu kime ait, neden yapılmıyor?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bakım yapma sorumluluğu THK'nin kendisindedir. Ben Kayyum Heyeti Başkanı'yım. Burada yönetim krizi oluşmuş. 2019'da biz 3 kişilik bir kayyum heyeti olarak finansal krizi çözelim diye uğraştık. Kurumun şirketlerinin 1,5 milyar lira bankalara borcu var.

Bakım maliyetleri toplam 4 milyon dolar. Ben bu finanasmanı sağlayacağım önce, ihalelere girecek, kazanacak ondan sonra."