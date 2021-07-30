Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı düğüne gitmiş

Türkiye'nin farklı illerinde orman yangınları aralıksız devam ederken Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, CNNTürk canlı yayınındaki telefon bağlantısında yangına rağmen düğüne gittiğini söyledi.

Aşçı, konuşmasında "Bu akşam bir özel durumum vardı, çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı oraya gitmek durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, bugün kentte çıkan yangınlara ilişkin, kayyum yönetimindeki THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak çıkan görevliden 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' yanıtını aldığını açıklamıştı.