Muğla Belediye Başkanı: Yangın için THK'den kimseye ulaşamadım

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, bugün kentte çıkan yangınlara ilişkin, kayyum yönetimindeki THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak çıkan görevliden 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' yanıtını aldığını açıkladı.

Halk TV canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürün, şunları söyledi:

“O kadar kötü şeyler oluyor ki her yerde yangın haberleri almaya başladık. Üç helikopter görevlendirildi. Hava kararınca görevlerini yapamaz hale geldiler ama onlar yeterli değil. Yangın uçaklarının çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu yangınların hepsi orman içi yangını, hava karardığında yukarıdan orman yangınına müdahale etkili olmuyor.”

Gürün, Türk Hava Kurumu’nu bir yetkiliyle görüşmek için aradıklarını “Yarın sabah görüşebilirsiniz. 15.30’dan sonra burada kimse kalmıyor” yanıtını aldığını söyledi.