THK yangın söndürmede üç uçak çalışıyor dedi, ancak üçü de Rusya'nın

THK 3 uçak ve 17 helikopterin yangın söndürme çalışmalarında görev aldığını açıkladı. Ancak uçakların tamamı Rusya'nın yardım için yolladığı uçaklar.

Haber Merkezi

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu açıkladı. Ancak bunlar arasında sadece 3 uçak bulunuyor. Söz konusu üç uçaksa Rusya'nın yardım için daha önceden yolladığı 3 adet Beriev Be-200 uçağı.

THK'den yapılan açıklamada, "bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarının yer aldığı" ifade edildi.

Açıklamada, THK'nın tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale ettiği vurgulandı.

THK'nin açıklamasına göre söz konusu hava araçları şöyle:

  • 3 adet Beriev Be-200 uçak
  • 15 adet Mi-8 helikopter
  • 2 adet CH-47 Chinook helikopter

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun da yangın söndürmede sadece 3 tane uçağın kullanıldığını doğrulayan bir paylaşımda bulundu.

Öte yandan dün Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Rusya'ya ait 3 Beriev Be-200 yangın söndürme uçağının yangın söndürme çalışmalarında görev aldığını belirtmişti.

Dün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangınlara ilişkin THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' yanıtını aldığını söylemişti.

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