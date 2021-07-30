THK yangın söndürmede üç uçak çalışıyor dedi, ancak üçü de Rusya'nın

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu açıkladı. Ancak bunlar arasında sadece 3 uçak bulunuyor. Söz konusu üç uçaksa Rusya'nın yardım için daha önceden yolladığı 3 adet Beriev Be-200 uçağı.

THK'den yapılan açıklamada, "bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarının yer aldığı" ifade edildi.

Açıklamada, THK'nın tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale ettiği vurgulandı.

THK'nin açıklamasına göre söz konusu hava araçları şöyle:

3 adet Beriev Be-200 uçak

15 adet Mi-8 helikopter

2 adet CH-47 Chinook helikopter

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun da yangın söndürmede sadece 3 tane uçağın kullanıldığını doğrulayan bir paylaşımda bulundu.

İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor.



İki gün içinde çıkan 63 yangının 43’ü kontrol altına alınmıştır.



Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor. pic.twitter.com/m1pj6WcEwt — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 29, 2021

Öte yandan dün Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Rusya'ya ait 3 Beriev Be-200 yangın söndürme uçağının yangın söndürme çalışmalarında görev aldığını belirtmişti.

Türkiye’nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz.

🛫🛫🛫

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus “Be-200” yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir. 🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/mAA4DrH7sz — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021

Dün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangınlara ilişkin THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' yanıtını aldığını söylemişti.