Rusya Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın deniz havacılığına ait bir Be-200 amfibi uçağının orman yangınlarıyla mücadeleye yardım etmek için Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.

Rusya menşeli TASS'ın aktardığı üzere bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Başkanı'nın talimatı üzerine Rusya Savunma Bakanı Ordu Generali Sergey Shoygu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yangınları söndürmesine yardımcı olmak için Rus Donanması deniz havacılığına ait Be-200 amfibi uçağını gönderdi" denildi.

Be-200 amfibi uçağı, saat 16.00 sıralarında Krımsk havaalanından havalandı. Rusya uçakların geçici olarak görev yapacağı Adana havaalanına doğru yola çıktığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Uçağın mürettebatı, Yeisk Deniz Havacılığı İstihdam ve Yeniden Eğitim Merkezinde eğitildi ve bu tür görevleri yerine getirme konusunda pratik deneyime sahip" dedi. Açıklamada, Yeisk havacılık merkezinin yer personelinin, Türkiye'deki geçici konuşlandırılacağı havaalanında Rus Be-200 amfibi uçağının bakımını sağlayacağı belirtildi.

Beriev Be-200 çok amaçlı amfibi uçak, 12 ton su alabiliyor.