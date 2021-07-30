Çavuşoğlu'na Manavgat halkından tepki: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane mi uçağı var?

Antalya'ya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bölge halkı tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Manavgat'ta şimdiye kadar üç yurttaşın yaşamını yitirdiği büyük orman yangını devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgeye geldi.

Burada Çavuşoğlu Manavgatlıların tepkisiyle karşılaştı. Çavuşoğlu'na bir yurttaş "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane mi uçağı var?" şeklinde tepki gösterirken başka bir yurttaşsa "Türk Hava Kurumun'da 10 tane uçak var, hepsi yatıyor." dedi.

Çavuşoğlu yurttaşları yatıştırmaya çalışırken "Konu senin yaşın değil. Ne amcası, ne abisi? Memleket yandı" tepkileri geldi.

Üç uçak var üçü de Rusya'nın

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu açıklanmıştı.

THK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarının yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, THK'nın tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale ettiği vurgulandı.

THK'nin açıklamasına göre söz konusu hava araçları şöyle:

  • 3 adet Beriev Be-200 uçak
  • 15 adet Mi-8 helikopter
  • 2 adet CH-47 Chinook helikopter

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun da yangın söndürmede sadece 3 tane uçağın kullanıldığı bilgilerini paylaştı.

Öte yandan bugün Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Rusya'ya ait 3 Be-200 yangın söndürme uçağının yangın söndürme çalışmalarında görev aldığını belirtmişti.

Dün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangınlara ilişkin THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' yanıtını aldığını söylemişti.

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