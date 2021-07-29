Güney Avrupa'daki sıcak hava dalgası on yıllardır görülen en kötü tabloyu sunuyor

Geçtiğimiz hafta bir sıcak hava dalgası güneydoğu Avrupa'yı kavururken Sırbistan, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde sıcaklık 40 C'nin üzerine çıktı. Atina'daki meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının önümüzdeki haftaya yayılmasını beklediklerini ve bunun 1980'lerin ortalarından bu yana kaydedilen en şiddetli sıcaklardan biri olduğunu söylediler.

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisi direktörü Theodoris Kolydas, "Devam eden sıcak hava dalgası, maksimum ve minimum seviyeler arasında küçük bir sıcaklık aralığıyla gelecek haftanın sonuna kadar süreceği için tehlikeli bir hava olayıdır" dedi.

Sırbistan, Bulgaristan ve diğer etkilenen ülkelerdeki yetkililer, insanlara öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalarını tavsiye etti.

Yunanistan'da İtalya'da ve Türkiye'de orman yangınları üst üste üç gündür şiddetli bir şekilde devam ediyor. Yangınlardan en çok zarar gören ülkeyse İtalya oldu. İtalya'nın Sardinya adasında yaklaşık 1.000 kişi yangın nedeniyle evlerini terketti.

Sardinya'nın yerel yönetimi, "önceliği olmayan bir felaket" olarak nitelendirdiği orman yangınları nedeniyle geçtiğimiz hafta Pazar günü olağanüstü hal ilan etmişti. Bölge başkanı Christian Solinas Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Oristano bölgesinde halen devam eden yangınların yol açtığı zararları tahmin etmek hala mümkün değil." dedi.

Sadece Sardinya'da bölge yangınları söndürmek için 7.500 kişi ve 20'den fazla uçak görevlendirildi. Avrupa Birliği'nin Kopernik Acil Durum Yönetim Servisi'ne göre son bir haftadır Güney Avrupa'da gözlemlenen yangınlar şöyle: