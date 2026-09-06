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Tarlabaşı Sahne’den soL Haber’le dayanışma: ‘soL Haber susmaz’

Tarlabaşı Sahne, dün düzenlenen konser öncesinde üçüncü kez erişime engellenen soL Haber’in X hesabıyla dayanışma mesajı verdi. Sahne öncesi “#soLHaberSusmaz” yazılı pankart açılırken, izleyiciler soL’a abone olarak dayanışmayı büyütmeye çağrıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 06.09.2026 , 13:34

İstanbul Beyoğlu’ndaki Tarlabaşı Sahne, dün akşam düzenlenen konser öncesinde soL Haber’le dayanışma mesajı verdi.

soL Haber’in X hesabının kısa süre önce üçüncü kez erişime engellenmesinin ardından sahneye “soL Haber susmaz” yazılı pankart açıldı.

Konser öncesinde yapılan açıklamada sanat ile gazeteciliğin “söylenmeyeni söylemek, görünmeyeni görünür kılmak ve insanların gerçeğe ulaşmasının önünü açmak” ortaklığında buluştuğu vurgulandı.

Tarlabaşı Sahne’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu akşam müziğin sesini yükseltirken, gerçeğin sesinin kısılmasına da sessiz kalmak istemiyoruz; kalamayız da. Çünkü sanatın da, gazeteciliğin de varlık nedeni biraz aynı yerde buluşuyor: söylenmeyeni söylemek, görünmeyeni görünür kılmak, insanların gerçeğe ve birbirine ulaşmasının önünü açmak.

 

‘Sansüre alışmayacağız’

Açıklamada haber alma hakkının erişim engelleri ve sansür uygulamalarıyla daraltılmasına alışılmayacağı belirtilerek, “soL’un sesini kısamayacaklar” denildi.

Tarlabaşı Sahne, soL Haber’in bağımsız yayıncılığını sürdürebilmesi için başlattığı Eylül ayında 1000 yeni abone hedefini de hatırlatarak dayanışma çağrısında bulundu:

Bu hedef yalnızca bir sayı değil; soL’un daha güçlü, daha özgür ve daha uzun soluklu yayın yapabilmesinin de bir yolu. Hepimizin yapabileceği küçük ama somut bir şey var: bu sesi yalnız bırakmamak.

Açıklama, “soL Haber susmaz!” sözleriyle sona erdi.

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