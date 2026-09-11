Suudi petrol hattına saldırıda yeni iz: İHA’lar Irak’tan havalandı

Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki Doğu-Batı petrol boru hattı sistemi perşembe günü saldırıya uğradı.

CNN'in konuyla ilgili bilgi sahibi iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, saldırıda boru hattının yanında bulunan pompa istasyonları vuruldu ve yangınlar çıktı.

Yetkililerden biri, ilk belirlemelere göre saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) Irak'tan havalandığını söyledi. Ancak saldırının arkasında hangi grubun bulunduğu henüz belirlenmiş değil.

Uydu görüntülerinde de pompa istasyonlarından birinde geniş çaplı yangın hasarı görülürken, başka bir istasyonda yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. ABD'li yetkililer, boru hattının kendisinde hasar oluşup oluşmadığının ve onarım çalışmalarının ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğini aktardı.

Reuters da perşembe günü Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı çevresinde duman görüldüğünü uydu görüntüleri üzerinden doğruladı.

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İlk iddialar Ensarullah'ı işaret etmişti

Saldırıya ilişkin ilk haberlerde, Yemen'de Suudi Arabistan'la çatışmaları son günlerde yeniden yoğunlaşan Ensarullah'ın hattı hedef almış olabileceği öne sürülmüştü.

Uydu görüntüleri ve NASA'nın yangın tespit verileri, Medine'nin güneydoğusunda boru hattının güzergâhında büyük bir yangına işaret etmiş, bazı bölge kaynakları saldırıyı Ensarullah'a bağlamıştı. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı.

CNN'in aktardığı Irak ayrıntısı ise saldırının Ensarullah tarafından Yemen'den gerçekleştirildiği yönündeki ilk değerlendirmeleri tartışmalı hale getirdi.

Irak'ta faaliyet gösteren İran'la bağlantılı silahlı gruplar son aylarda Suudi Arabistan'ı İHA'larla hedef almakla suçlanmıştı. Temmuz sonunda Riyad yönetimi, Suudi petrol tesislerini hedef alan bazı İHA'ların Irak topraklarından havalandığını açıklamış; Irak hükümeti iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.

Hürmüz'e alternatif petrol yolu

Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki Doğu-Batı boru hattı, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim ve işleme merkezlerini Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına bağlıyor.

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığın büyük ölçüde aksaması nedeniyle hattın önemi son aylarda daha da arttı. CNN'e göre Suudi Arabistan, normal koşullarda Basra Körfezi üzerinden tankerlerle ihraç edeceği günlük yaklaşık 5 milyon varil petrolü bu hat üzerinden Yanbu'ya yönlendiriyor.

Ancak Suudi Arabistan'ın alternatif ihracat güzergâhı da giderek daha fazla baskı altında. Ensarullah güçleri Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Moha kentini ele geçirirken bugün Babülmendep Boğazı'nın girişindeki stratejik Perim Adası'na da ulaştı. Ensarullah, Suudi gemilerini hedef almaya devam edeceğini duyurdu.

Böylece Suudi Arabistan'ın Hürmüz'ü baypas etmek amacıyla kullandığı Doğu-Batı hattı karadan saldırı tehdidiyle, hattın ulaştığı Kızıldeniz güzergâhı ise Babülmendep'teki çatışmalarla karşı karşıya kaldı.

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