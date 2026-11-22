Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Suriye'deki akademik birimleri, Heyet Tahrir'uş Şam'a (HTŞ) bağlı üniversitelere devrediliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı, 20 Kasım tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla onaylanarak 21 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mutabakata göre Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Cerablus Meslek Yüksekokulu, faaliyetlerini Halep Üniversitesi bünyesinde sürdürecek. Bu birimlerde çalışan akademik ve idari personel, ilgili mevzuat uyarınca aynı statüde görevine devam edecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenciler ise Suriye'deki aynı ya da eşdeğer yükseköğretim kurumlarına geçirilecek.

Ayrıca Çobanbey'deki fakülte ve meslek yüksekokulunda bulunan laboratuvar cihaz ve ekipmanları ile her türlü eğitim ve bilişim materyali gümrüksüz olarak Türkiye'ye geri getirilecek.

Kararda, söz konusu birimlerdeki öğrencilerin eğitimlerinin kesintisiz devam edeceği, akademik haklarının korunacağı ve mezunların mağduriyet yaşamaması için iki ülke tarafından gerekli tedbirlerin alınacağı savunuldu.

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'Suriye-Türkiye Üniversitesi' de metinde yer aldı

Resmi Gazete'de yayımlanan mutabakatın giriş bölümünde, Şam'da ortak üniversite kurulmasına yönelik daha önce imzalanmış bir anlaşmaya da açıkça atıf yapıldı.

Metinde, iki kurum arasında 5 Ağustos 2026'da "Suriye'nin Başkenti Şam'da Suriye-Türkiye Üniversitesi'nin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalandığı kayda geçirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Kasım'da HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında “Türkiye-Suriye Üniversitesi’nin Şam’da kurulması konusunda da mutabakata varıldı” diyerek projeyi duyurmuştu.

Resmi Gazete'deki metinle birlikte Fidan'ın açıklamasından aylar önce üniversitenin kuruluşuna ilişkin ayrı bir mutabakata imza atıldığını ortaya koydu.

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