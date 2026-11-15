Suriye'de Türkiye'ye 100 yıllık arazi kiralandığı iddiası: Sınırın 30 kilometre içerisine sanayi bölgesi

Suriye'de Türkiye'nin ekonomik varlığını genişletecek uzun vadeli bir sanayi projesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Suriye-Türkiye sınırından ülke içine doğru 30 kilometreye ulaşan bir bölge Türkiye'ye 100 yıllığına kiralandı.

Lübnan merkezli Al-Modon gazetesinin görüştüğü bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre bölgede Türk fabrikaları kurulması ve Suriye'ye geri dönecek sığınmacılara bu tesislerde iş imkanı sağlanması planlanıyor.

Suriye'de Türkiye'nin ekonomik nüfuzu genişleyebilir

Haberde, sınır bölgesinde kurulması planlanan sanayi tesislerinin Suriye ekonomisi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

Habere konuşan kaynaklardan biri, Türk fabrikalarının kurulmasına yönelik hazırlıkların Şam'daki sanayi faaliyetlerini de etkilediğini öne sürdü. Aynı kaynak, üretim kapasitesi ve maliyetler arasındaki büyük fark nedeniyle Suriye'deki yerli işletmelerin Türk üreticilerle rekabet edemeyeceğini savundu.

Projenin nasıl bir ekonomik modelle hayata geçirileceği önem taşıyor. Üretimin Türk sermayesi ve ithal girdilere dayanması, Suriyeli emekçilerin ağırlıklı olarak düşük maliyetli işgücü olarak kullanılması sonucunu doğurabilir. Teknoloji transferi ve yerli üreticilerin sürece katılımının, projenin Suriye sanayisine katkısını belirleyecek başlıklar arasında olduğu belirtildi.

100 yıllık kiralama iddiası egemenlik tartışmasını gündeme getiriyor

Haberde aktarılan 100 yıllık kiralama iddiası, projenin yalnızca bir sanayi yatırımı olarak değerlendirilemeyeceğine işaret ediyor.

Böyle bir düzenlemenin arazi mülkiyeti, yönetim yetkileri, vergilendirme, denetim ve Türk şirketlerine tanınacak haklar gibi pek çok başlığı gündeme getirdiğine işaret ediliyor.

Sınır hattında kurulacak ve üretim faaliyetleri Türkiye'nin pazarlarına ve tedarik zincirlerine bağlanacak geniş bir sanayi alanı, zaman içerisinde bölgenin ekonomik ilişkilerini Ankara'ya daha fazla bağımlı hale getirebilir.

Projenin Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüyle ilişkilendirilmesi de dikkat çekici. Geri dönenlerin geçimlerini yabancı sermayeli tesislerde çalışmaya bağlayan bir model, Suriye ekonomisinin genelinde istihdam ve üretim olanakları yaratılmadığı takdirde uzun vadeli ekonomik bağımlılık ilişkileri oluşturabilir.

Bazı bakanlıkların Şam dışına taşınması da gündemde

Haberde, Suriye'deki HTŞ hükümetinin bazı bakanlıkları Şam dışındaki kentlere taşımayı değerlendirdiği de öne sürüldü.

Gazetenin siyasi bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre, söz konusu adım güvenlik ve siyasi gerekçelerle gündeme geldi. Kamuoyuna ise başkentteki nüfus ve idari yoğunluğu azaltma ve yerinden yönetimi güçlendirme hedefiyle sunulması bekleniyor.

Haberde, bakanlıkların taşınmasının tek başına yerinden yönetim anlamına gelmeyeceği de vurgulanıyor. Gerçek bir idari ademimerkezileşme için karar alma yetkilerinin, kaynakların ve sorumlulukların da taşınması gerekiyor.

HTŞ yönetiminin bakanlıkları başka kentlere taşıma planları daha önce de gündeme gelmiş, ancak HTŞ hükümetinden kaynaklar Kasım ayının başında bu yöndeki haberleri yalanlamıştı.

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