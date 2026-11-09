AP: Suriye Mekke İttifakı’na katılma kararı aldı, Yemen'e karşı Suudi Arabistan’a ‘savaşçı’ gönderiyor

Suriye’de HTŞ yönetiminin Mekke İttifakı’na katılma kararını halihazırda aldığı ve yakında Yemen’e karşı Suudi Arabistan’a “özel kuvvet savaşçıları” konuşlandırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı adı verilen askeri pakta Suriye’de HTŞ yönetimi de katılmayı değerlendirdiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Associated Press'e (AP) konuşan ismi açıklanmayan iki Suriyeli yetkili, Şam yönetiminin ittifaka katılma kararı aldığını ancak kararın henüz kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

Ajansa konuşan ismi açıklanmayan bir bölgesel yetkili ise henüz kararın verilmediğini, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Aynı yetkili, endişelerden birinin Suriye'nin diğer ülkelerden İsrail'e karşı destek istemesi olabileceğini ifade etti.

HTŞ Yemen'e karşı Suudi Arabistan'a 'savaşçı' göndermeye hazırlanıyor

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan iki Suriyeli yetkili ve bir bölge yetkilisine dayandırılan habere göre Suriye’de HTŞ yönetimi Suudi Arabistan’a “savaşçı” göndermeye hazırlanıyor.

Üç yetkili halihazırda Suudi Arabistan’a Suriyeli askeri danışmanların konuşlandırıldıklarını söyledi.

‘600 Suriyeli savaşçı önümüzdeki hafta gönderilecek’

Suriyeli yetkililerden biri yaklaşık 600 Suriyeli özel kuvvet savaşçısından oluşan ilk birliğin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a konuşlandırılmasının beklendiğini söyledi.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın bu savaşçıların iç savaş sırasında farklı muhalif gruplara katılmak için Suriye'ye akın eden yabancılar değil, Suriye vatandaşı olmaları konusunda ısrar ettiğini belirtti.

Yetkili ayrıca, 82. Tümen Komutanı Halid Hattab liderliğindeki bir Suriye heyetinin yakın zamanda Suudi Arabistan'a iki haftalık bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

İkinci bir Suriyeli yetkili ise 36 Suriyeli askeri yetkilinin, Cidde'de Suudi yetkililer ile Suudi destekli Yemen hükümeti yetkililerinin görev yaptığı bir komuta ve operasyon odasını ziyaret ederek farklı cephe hatları ve operasyon alanları hakkında brifing aldığını aktardı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bölgesel bir yetkili, Suriye'nin Suudi Arabistan'a halihazırda "az sayıda danışman" gönderdiğini ve bu kişilerin krallık toprakları içinde Yemen’in Suudi destekli hükümet güçlerinin eğitilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

HTŞ Suriye güçlerinin Yemen'e gittiğini yalanlamıştı

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın Cumartesi günü geçtiği haberde, adı açıklanmayan Suriyeli bir diplomatik yetkili, Suriye güçlerinin Yemen'e gittiğine dair haberleri yalanlamıştı. Yetkili, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın askeri güçlerin eğitimi ve kapasitelerinin artırılmasına odaklandığını belirtmişti.

Yemen'de Ensarullah’tan ‘biliyorduk’ açıklaması: ‘Onlar ABD-İsrail ürünüdür, şimdi tamamen ifşa oldular’

Yemen’de Suudi Arabistan’ın saldırılarına, ABD ve İsrail’e direnen Ensarullah hareketinin Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Buhayti, HTŞ lideri Colani'nin (Ahmed Şara) attığı bu adımla kendisini yaratanın ABD-İsrail olduğunu tamamen ifşa ettiğini dile getirdi.

"Colani'nin tekfirci tayfasının Yemen'e karşı savaşa katılmasının an meselesi olduğunu biliyorduk” diyen Buhayti “Direnişin ikmal hatlarını, Siyonist varlığa sadakat yemini olarak kestiler. Suriye'yi, tekrarlanan İsrail saldırılarına ve işgaline terk ettiler. Sonra Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen savaşına katıldılar - Gazze'yi desteklemede Arap ve İslam dünyasına öncülük eden ülkeye karşı. Onlar Amerikan-Siyonist bir yaratımdırlar ve şimdi tamamen ifşa oldular” dedi.

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