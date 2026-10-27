Suriye’de ders kitaplarına HTŞ müdahalesi: Kadınların başı kapatıldı, antik eserler sansürlendi, kız çocukları silindi

8 Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından emperyalizm destekli HTŞ, Suriye'de iktidara geldi. İktidara geldiği ilk andan itibaren ülkede ilerici sembolleri ve ikonları değiştiren HTŞ, bir yandan "normalleşme" mesajları verirken diğer yandan şeriatçı uygulamalarını sürdürüyor.

Bu uygulamaların son örneği, Suriye'de yeni dönemde basılan ders kitaplarında görüldü. Suriye'de eğitim faaliyetlerini takip eden kuruluşlar, 2026–2027 eğitim-öğretim yılına ait ders kitaplarında çok sayıda değişiklik yapıldığını tespit etti.

Kadınlar başörtülü, kız çocukları yok

Suriye merkezli Ta'akkad adlı kurumun tespitlerine göre, ders kitaplarındaki kadın karakterler ya tamamen erkek figürlerle değiştirildi ya da başı kapatılarak yeniden düzenlendi. Kız çocukları ise temsillerden çıkarıldı. Mesleki rollerdeki çeşitli kadın temsilleri de müfredattan dışlandı.

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Antik eserlerin üstü örtüldü

Fenike ve Mezopotamya heykelleri gibi antik arkeolojik eserlerin görselleri sansürlendi veya kitaplardan çıkarıldı.

Bakanlıktan 'Baas propagandasını kaldırdık' açıklaması

Demokrasi ve yurttaşlık katılımına dair dersler de müfredattan silindi. Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında yerel yönetim, insan hakları, medya okuryazarlığı ve demokratik katılım gibi konuları işleyen bölümlerin tamamı, yerlerine başka bir içerik konulmadan kitaplardan çıkarıldı. Bakanlığın yaptığı bazı değişikliklerde, İslamiyetten önce yaşamış kişileri temsil eden görsellere tesettür giydirildiği görüldü.

Yoğun tepkiler üzerine HTŞ yönetiminin Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık, yapılan değişikliklerin yalnızca "Baas rejimi propagandası" olarak nitelediği unsurların kaldırılmasıyla sınırlı olduğunu savundu. Arkeolojik eserlerin sansürünü de aynı gerekçeyle savunan Bakanlık, düzenlemelerin "geleneksel toplumsal değerlere saygı göstermeyi" amaçladığını öne sürdü.

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