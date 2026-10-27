HTŞ'den yeni hamle: Rojava ve Kobani üniversiteleri Şam'a bağlanıyor, öğrenciler tepkili

Suriye'de HTŞ yönetimine bağlı Yüksek Öğretim Kurulu, Rojava ve Kobani üniversitelerinin statüsüne ilişkin iki ayrı karar yayımladı.

Rudaw’ın haberine göre, Rojava Üniversitesi’ne bağlı fakülteler Deyrizor'daki Fırat Üniversitesi’ne bağlanacak. Kobani Üniversitesi’nin fakülteleri de Halep Üniversitesi’ne dahil edilecek.

Rojava Üniversitesi'nin Fırat Üniversitesi ile birleştirilmesi ve yeni kurumun Haseke Üniversitesi adını alması planlanıyordu. Daha önce Haseke Valisi Nuredin Ehmed tarafından dile getirilen bu plandan vazgeçildi.

Türkiye'deki üniversitelerin Suriye şubeleri de Halep'e bağlanıyor

Aynı kapsamda, Türkiye ile yapılan resmi anlaşmanın ardından Suriye’de faaliyet gösteren bazı üniversite şubeleri hakkında da karar alındı. El Rai kasabasındaki Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimi ile Halep vilayetindeki Gaziantep Üniversitesi şubesi tamamen Halep Üniversitesi’ne bağlanacak.

Bu konuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Suriye Yükseköğretim Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Öğrenciler bildiri yayımlamıştı: 'Amaç Kürtçe eğitime son vermek'

Rojava Üniversitesi 2016'da, Kobani Üniversitesi 2017'de, bölgeyi yöneten Rojava Özerk Yönetimi döneminde kuruldu. Üniversitelerin geleceği haftalardır tartışılıyordu.

İki üniversitenin bazı fakülte ve enstitüleri bu yıl yeni öğrenci kabul etmemişti. Mazlum Abdi, bir hafta önce yaptığı açıklamada bu üniversitelerin durumu için kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirtmişti.

Rojava Üniversitesi öğrencileri 25 Ekim’de yayımladıkları bildiride, üniversitenin akademik ve idari bağımsızlığının korunmasını ve fakültelerin mevcut halleriyle varlığını sürdürmesini istemişti.

Bildiride entegrasyon sürecinin tek taraflı ve dayatmacı olduğu belirtilmiş, Şam’ın yaklaşımının kurumların özerkliğini ortadan kaldırmayı ve Kürtçe eğitime son vermeyi amaçladığı kaydedilmişti.

Haseke Vali Yardımcısı Ahmed el-Hilali, Rojava Üniversitesi’nde eğitim dilinin zaten Arapça ve İngilizce olduğunu, Kürtçenin ders olarak okutulacağı bir müfredatın hazırlandığını söyledi.

Geçen hafta Kobani dahil 3 üniversite için uzlaşılmıştı

Üniversitelerle ilgili adımlar, HTŞ yönetimi ile SDG arasında Ocak ayında varılan mutabakatın uygulanmasının parçası. Mutabakat askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu, Kürt halkının medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesini kapsıyordu. Sonrasında SDG’nin bağımsız bir güç olarak feshedildiği açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda Kamışlo, Kobani ve Şark üniversitelerinin devlet üniversiteleri sistemine entegre edilmesi konusunda SDG ile HTŞ yönetimlerinin uzlaştığı duyurulmuştu. Aynı görüşmede Haseke ve Rakka’da iki yeni devlet üniversitesi kurulması için hazırlıklar da gözden geçirilmişti.

HTŞ yönetiminin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir başka toplantıda ise okullarda Kürtçe eğitimin devlet güvencesiyle sürdürülmesi, Kürtçe ders kitaplarının gönderilmesi ve Kürtçe öğretmenlerin atanması kararlaştırılmıştı.

Kürtçe eğitimin kapsamı ise hâlâ tartışmalı. Kürt tarafı Kürtçenin eğitim dili olmasını isterken, Şam’ın Kürtçeyi seçmeli ders olarak sunmayı önerdiği aktarılmıştı. HTŞ yönetimi Kürtçenin 2026-2027 eğitim yılından itibaren haftada iki saatlik seçmeli ders olarak okullara gireceğini açıklamıştı.

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